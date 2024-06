Euro-2024 : l'Angleterre fait tourner et enfonce la Bosnie en amical

L'Angleterre a fait craquer la Bosnie-Herzégovine 3-0 avec trois buts en seconde période lundi 3 juin à Newcastle pour son premier match de préparation à l'Euro-2024, avec un visage rajeuni et inexpérimenté censé aider Gareth Southgate dans ses derniers arbitrages.

Le sélectionneur des "Three Lions", parmi les grands favoris du tournoi en Allemagne (14 juin - 14 juillet), devait naviguer entre l'absence de titulaires blessés, ou absents comme le Madrilène Jude Bellingham, et la nécessité de voir à l’œuvre son banc et son arrière-banc.

Il a en effet choisi de retenir un groupe d'entraînement élargi à 33 joueurs, qu'il lui faudra ramener à 26 joueurs vendredi prochain 7 juin, après le deuxième et ultime dernier galop d'essai contre l'Islande à Wembley.

Le "onze" aligné lundi 3 juin a offert un aperçu des joueurs sur lesquels il souhaitait compter dans un rôle de doublure, probablement, et réduit un peu l'espoir de certains éléments restés au départ sur le banc.

Dans cette configuration, le meneur offensif de Chelsea, Cole Palmer, autant que l'ailier de Crystal Palace, Eberechi Eze, ont marqué des points, malgré la pression d'une première titularisation.

Le premier a pressé, décroché, frappé, et cherché à fissurer le mur défensif blanc de la Bosnie, "sparring partner" non qualifié pour l'Euro, comme sur cette subtile passe pour Ollie Watkins (9e).

Du haut de ses 22 ans, il a transformé avec sang-froid le pénalty (60e, 1-0) obtenu par le défenseur Ezri Konsa, faisant honneur à son surnom de "Cold Palmer" né de sa première saison impressionnante à Chelsea.

Quant à Eze, il a illuminé une première période ronronnante, sans grande occasion, avec son toucher de balle délicat et ses dribbles chaloupés, avant de sortir sous des applaudissements nourris à l'heure de jeu.

Kane de retour

Juste après l'ouverture du score, Southgate a procédé à une large rotation de son équipe profitant notamment à Jack Grealish.

L'ailier de Manchester City sort d'une saison moyenne en club et sa présence demeure incertaine en Allemagne. Il s'est mis en évidence avec une superbe passe brossée pour Trent Alexander-Arnold (85e, 2-0).

À l'heure de jeu, le sélectionneur a aussi (re)lancé son capitaine Harry Kane, blessé au dos et absent en fin de saison avec le Bayern Munich.

L'avant-centre a remplacé Watkins et repris le brassard à Kieran Trippier, le défenseur de Newcastle, un des rares titulaires habituels alignés au coup d'envoi, avec le gardien Jordan Pickford.

Pour son retour à la compétition, deux semaines avant le premier match de l'Euro, le 16 juin contre la Serbie, Kane a fait du Kane : un but en renard des surfaces pour plier la partie (89e, 3-0).

À l'inverse du No9, le défenseur central Harry Maguire et son coéquipier de Manchester United Luke Shaw, seul arrière gauche de métier sélectionné, n'étaient toujours pas disponibles lundi.

À Newcastle, l'Angleterre s'est présentée avec une charnière composée par Lewis Dunk, titulaire potentiel, et par le moins expérimenté Marc Guéhi (Crystal Palace), averti pour une faute grossière et coupable de relances parfois approximatives voire ratées.

Au-delà du pénalty provoqué, Konsa s'est lui montré à son avantage, d'abord à droite puis dans l'axe de la défense, et a disposé d'un temps de jeu conséquent, comme Conor Gallagher au milieu et Jarrod Bowen en attaque.

Une victoire, trois buts et aucun encaissé, une revue d'effectif complète et aucune blessure, a priori : le déplacement à James' Park, rempli par 50.000 supporters, valait le coup pour Southgate.

L'Angleterre figure dans le groupe C de l'Euro aux côtés de la Slovénie, la Serbie ainsi que du Danemark.

