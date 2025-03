République de Corée : le bilan des incendies record s'alourdit à 28 morts

Le bilan des pires incendies de forêt qu'ait connus la République de Corée s'est alourdi à 28 morts et 37 blessés, selon les chiffres du gouvernement publiés vendredi 28 mars.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Depuis le 21 mars, des brasiers se sont déclarés dans onze régions, principalement dans la province de Gyeongsang, dans le Sud-Est du pays, et cinq d'entre eux ont été complètement éteints, selon le siège central des contre-mesures de sécurité et de lutte contre les catastrophes.

Dans les six autres régions, 83% des incendies ont été éteints en moyenne à 05h00, heure locale.

Les incendies ont touché au moins 48.150,61 hectares de forêt, ce qui représente les pires dégâts jamais causés par de telles catastrophes dans le pays. Le précédent record remonte à 2000, lorsque 23.794 hectares avaient été ravagés.

Parmi les blessés, neuf personnes ont subi des blessures graves. La plupart des victimes étaient âgées de 60 ans ou plus, selon l'administration centrale.

Le nombre de bâtiments et de structures touchés, tels que les maisons et les installations agricoles, s'élève à 3.481, tandis que 23 biens culturels ont été détruits. Le nombre de personnes déplacées s'élève à 8.078, réparties dans 2.407 foyers.

Les pompiers ont lutté pour contenir les flammes qui se propagent rapidement, alimentées par des vents forts et des conditions sèches.

Le service forestier du pays a relevé mardi 25 mars l'alerte de crise à son niveau le plus élevé.

Plus de 8.100 personnes, dont des pompiers, des soldats, des policiers et des fonctionnaires, ainsi que 109 hélicoptères et 967 équipements anti-incendies ont été mobilisés pour lutter contre les feux de forêt.

Xinhua/VNA/CVN