République de Corée

Dix-huit morts dans les feux de forêt qui ravagent le Sud-Est

Le bilan s'est alourdi à 18 morts et 19 blessés, alors que des feux de forêt meurtriers continuent de faire rage dans le Sud-Est de la République de Corée, selon les informations publiées mercredi 26 mars par le gouvernement.

>> République de Corée : 4 morts et 1.500 évacués dans de violents incendies de forêt

>> La République de Corée lutte contre des feux de forêt meurtriers

Photo : YONHAP/VNA/CVN

Depuis vendredi dernier 21 mars, des incendies de moyenne et grande ampleur se sont déclarés dans six régions, en particulier dans la province de Gyeongsang, touchant au moins 17.534 hectares de terres, selon le siège central des mesures de sécurité et de lutte contre les catastrophes.

Les pompiers ont lutté pour contenir les incendies qui se propagent rapidement, alimentés par de forts vents secs.

Parmi les blessés, six l'ont été gravement.

Le nombre de bâtiments et de structures touchés, tels que des maisons, des usines et des biens culturels, s'élève à 209, tandis que plus de 26.000 personnes ont été évacuées.

Le service forestier du pays a porté l'alerte de crise au niveau le plus élevé, tandis que des milliers de pompiers ainsi que des hélicoptères et des véhicules ont été mobilisés pour lutter contre les incendies.

L'armée a également déployé des militaires et des hélicoptères pour aider à combattre les incendies.

Xinhua/VNA/CVN