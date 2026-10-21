Renforcer la présence locale dans les chaînes d’approvisionnement des IDE

L’intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement des investisseurs étrangers demeure un défi pour l’industrie de Hanoï. Pour accroître la valeur ajoutée locale, le renforcement des capacités des fournisseurs nationaux et les partenariats durables avec les entreprises à capitaux étrangers sont essentiels.

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Photo : ND/CVN

Selon le Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, le taux de localisation reste faible dans plusieurs secteurs clés : 35% dans l’électrique et l’électronique, 45 à 55% dans le textile-habillement et la chaussure, 25 à 30% dans la mécanique et 15 à 20% dans l’automobile particulière. Ces niveaux, inférieurs à ceux de plusieurs pays de la région, traduisent la faible intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

À Hanoï, les importations ont atteint 47,984 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, contre 16,861 milliards d’exportations. Elles ont progressé de 39,7% sur un an, portées notamment par les machines, les équipements et les composants électroniques destinés à la production industrielle.

Pour Nguyên Vân, vice-président de l’Association des entreprises de l’industrie auxiliaire de Hanoï (HANSIBA), le développement de la production locale repose sur une coopération plus étroite entre investisseurs étrangers et entreprises vietnamiennes. Au-delà des simples relations commerciales, il appelle à des partenariats de long terme, fondés sur l’investissement, le partage des compétences et le développement conjoint.

Pour les entreprises à capitaux étrangers, le recours aux fournisseurs locaux permet de réduire les coûts logistiques, de raccourcir les délais de livraison et de sécuriser les approvisionnements. Encore faut-il que ces derniers répondent aux exigences technologiques et qualitatives des grands groupes.

Miser sur la qualité et la complémentarité

Forte de vingt ans d’expérience dans la maintenance, la réparation et l’exploitation industrielles (MRO), Bach Liên-VietMRO accompagne plus de 1.000 clients, principalement des usines à capitaux étrangers et de grandes entreprises vietnamiennes. La société s’appuie sur un réseau de plus de 15.000 fournisseurs au Vietnam et à l’international.

"Notre mission consiste à mettre en relation les deux parties pour trouver des solutions adaptées aux besoins des usines et permettre à davantage de fournisseurs vietnamiens d’intégrer ce réseau", explique Trân Thi Thuong Huyên, directrice générale de VietMRO.

Selon elle, les investissements directs étrangers (IDE) constituent aussi une occasion pour les entreprises locales de se familiariser avec les standards internationaux. Pour devenir des partenaires fiables, celles-ci doivent miser sur la qualité, le respect des délais, la régularité des livraisons et la crédibilité, au-delà du seul prix.

De son côté, Nguyên Nguyêt Anh, directrice générale de la société Dung cu An Mi, souligne qu’une entreprise ne peut pas toujours répondre seule à toutes les exigences des donneurs d’ordre étrangers. Elle préconise la constitution de groupements par secteur et spécialité, ainsi que le partage d’informations, la mutualisation des investissements en équipements et le renforcement de la formation et du contrôle qualité.

Des coopérations plus concrètes

La HANSIBA appelle à multiplier les rencontres d’affaires, les visites d’usines, les évaluations des capacités des fournisseurs et les échanges interentreprises (B2B), en fonction des besoins réels des investisseurs.

Photo : VNA/CVN

L’association souhaite également que les groupes étrangers renforcent leur accompagnement technique et la formation des fournisseurs vietnamiens, afin de leur ouvrir progressivement l’accès aux étapes de production à plus forte valeur ajoutée.

L’enjeu est de faire évoluer les relations entre donneurs d’ordre étrangers et entreprises locales vers de véritables partenariats stratégiques. Une coopération plus étroite permettrait de réduire la dépendance aux importations, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de renforcer durablement la compétitivité industrielle du Vietnam.

Thao Nguyên/CVN