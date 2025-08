La Bourse de Paris termine dans le rouge, minée par les résultats d'entreprises

>> La Bourse de Paris termine en légère baisse

>> La Bourse de Paris repli en attendant les résultats d'entreprises

>> La Bourse de Paris digère une nouvelle salve de résultats d'entreprises

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a clôturé en nette baisse (-1,14%), perdant 89,99 points, pour s'établir à 7.771,97 points. La veille, l'indice parisien avait pris 0,06%.

La séance s'est focalisée sur les nombreux résultats d'entreprises, dont certains ont affiché des chiffres "en deçà de ce que l'on attendait", a commenté Peter Vanden Houte, économiste chez ING Belgique.

"Encore plus aux États-Unis qu'en Europe, les valorisations ont beaucoup augmenté cette année", a noté cet analyste, selon qui "la moindre déception provoque des corrections assez sévères". En France, certaines entreprises "ont un peu déçu", ce qui explique la baisse du CAC 40.

La publication des chiffres de l'inflation en France, qui s'est stabilisée à 1% en juillet sur un an, selon l'Insee, a quant à elle peu affecté les marchés, selon M. Vanden Houte. En Allemagne, la hausse des prix est également restée stable en juillet, à 2% sur un an, tout comme en Italie, où elle s'est établie à 1,7% sur un an.

Wendel plonge

À la clôture, la société d'investissement Wendel a terminé en chute de 10,83%, à 82,35 euros, après avoir publié mercredi un bénéfice net au premier semestre à peine positif, de 4,3 millions d'euros, faute de cessions comptabilisées dans ses résultats. Ce montant est 90 fois inférieur à celui publié il y a un an pour la même période.

Accor chute

L'action du groupe hôtelier Accor a reculé de 9,60%, à 44,66 euros, sous forte pression après la publication d'un bénéfice net en baisse et inférieur aux attentes du marché, pénalisé notamment par les taux de change.

Sanofi décroche

Le géant pharmaceutique Sanofi a fini dans le rouge à la clôture, en baisse de 7,81% à 78,84 euros, malgré la progression de son chiffre d'affaires de 8,3% au premier semestre et des perspectives de croissance restées inchangées pour le second semestre.

Société Générale en grande forme

La banque Société Générale (+6,88% à 55,96 euros) a publié de bons résultats pour son deuxième trimestre, avec un bénéfice net qui s'est envolé de 30,6%, à 1,4 milliard d'euros, ce qui l'a poussé à relever ses objectifs financiers pour 2025.

"Les banques ont publié de bons résultats dernièrement", a souligné M. Vanden Houte.

AFP/VNA/CVN