Procès des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc : plus de 70 organisations et individus convoqués

Selon le calendrier prévu, le Tribunal populaire de Hanoï ouvrira le matin du 20 mai le procès en première instance de l’ancienne ministre de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên, ainsi que de neuf autres personnes dans une affaire de "violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant gaspillage et pertes, escroquerie et corruption passive", survenue au sein du ministère de la Santé et d’unités concernées.

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Photo : VNA/CVN

L’affaire porte sur des violations ayant causé des pertes et du gaspillage de plus de 803 milliards de dôngs dans le cadre des projets de construction des deuxièmes établissements des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc.

Dans cette affaire, l’ancienne ministre de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên, et six autres accusés sont poursuivis pour "violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant gaspillage et pertes".

Deux autres accusés issus du ministère de la Santé, Nguyên Chiên Thang, ancien directeur du Conseil de gestion des projets médicaux majeurs, et Nguyên Huu Tuân, ancien directeur du Conseil de gestion des projets spécialisés dans la construction d’ouvrages médicaux, sont poursuivis pour "violation des règlements sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant gaspillage et pertes" et "corruption passive".

L’accusé Lê Thanh Thiêm, directeur de la société Sao Nam Sông Hông, est jugé pour "escroquerie". Afin de préparer le procès, le tribunal a convoqué plus de 70 organisations et individus concernés par l’affaire.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, plusieurs responsables du ministère de la Santé, du Conseil de gestion des projets médicaux majeurs et d’unités concernées ont commis des violations de la loi lors de la mise en œuvre des projets de construction des deuxièmes établissements des hôpitaux Bach Mai et Viet Duc, entraînant l’arrêt des travaux entre janvier 2021 et décembre 2024 ainsi que des pertes particulièrement importantes pour le budget de l’État, estimées à plus de 803 milliards de dôngs.

Dans l’exercice de ses fonctions, Nguyên Thi Kim Tiên aurait commis des irrégularités dans l’approbation du plan de sélection des entrepreneurs étrangers chargés de l’élaboration des projets, de la conception architecturale et de l’approbation des dossiers des deux projets.

Ces décisions ont servi de base à la mise en œuvre des projets, lesquels ont ensuite été paralysés, retardés et n’ont pas atteint les objectifs fixés.

VNA/CVN