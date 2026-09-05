Poser les bases d'un avenir radieux

Comme en Une du numéro 27 et sur quelques autres Unes mémorables de 2026, nous étions une nouvelle fois à Hô Chi Minh-Ville afin d’évoquer les changements profonds et ambitieux indispensables pour préparer le Vietnam de demain.

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La Une de ce numéro 35 nous présentait un autre visage de la mégapole du Sud, celui du canal Đôi, situé dans l’ancien 8e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, qui rejoint aujourd’hui le réseau des canaux urbains à ses deux extrémités, à l’Est et à l’Ouest.

Cette jonction historique se situe au niveau de la pointe administrative de l’arrondissement, juste à l’embranchement formé par le célèbre pont en forme de Y, et entraîne des transformations urbaines radicales. En effet, un projet d’envergure de plus de 7.300 milliards de dôngs, lancé en 2025, vise à libérer complètement les berges en démolissant les habitations de fortune.

À l’achèvement de ces infrastructures, prévu entre 2026 et 2028 selon les lots, l’entrée du canal Đôi sera un corridor vert et navigable haut de gamme, reconnecté de manière fluide à l’axe Tàu Hu - Bên Nghe pour le transport fluvial et le tourisme urbain.

Cette couverture évoquait donc clairement les grands chantiers que mène le Vietnam dans le but de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Pour atteindre cet objectif, le pays doit désormais renforcer les fondations de sa croissance.

Dans ce nouveau modèle, comme pour nombre de pays, la qualité du capital humain, la capacité d’innovation et la solidité des institutions jouent un rôle déterminant. Le Vietnam a ainsi besoin, dès à présent, de citoyens capables d’apprendre toute leur vie, de maîtriser la technologie et d’innover. Cela impose une réforme profonde du système éducatif.

Il lui faut également des entreprises innovantes capables de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales et de s’imposer à l’international.

Enfin, l’État doit bâtir un environnement favorable au développement, encourager l’innovation et transformer les ressources sociales en véritables atouts de croissance.

On le voit physiquement quand on parcourt le Vietnam ces derniers mois : le pays est en plein chantier. Il est désormais prêt à franchir un nouveau cap et à atteindre ses ambitions pour 2045, en s’appuyant sur la Résolution N°19 du Politburo du 28 juillet 2026 sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam, adoptée lors du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Hervé Fayet/CVN