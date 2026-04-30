Accor s'attaque à la croisière de luxe, avec "le plus grand voilier du monde"

Moquette épaisse, bois rares, marbre, restaurant gastronomique, cabines à plusieurs milliers d'euros la nuit : avec l'Orient Express Corinthian, voilier luxueux baptisé le 29 avril à Saint-Nazaire, le groupe hôtelier Accor entre dans le monde de la croisière de luxe.

>> Au salon mondial du tourisme à Paris, les croisières en vogue

>> MSC Croisières commande deux navires au chantier naval français de Saint-Nazaire

>> Tourisme fluvial en nette progression en 2025, l'électrification s'installe sur les quais

Photo : AFP/VNA/CVN

La collaboration entre Orient Express, marque d'Accor, et les Chantiers de l'Atlantique a accouché d'un voilier de 220 mètres de long et pesant 15.000 tonnes, doté de trois mâts de plus de 100 mètres de haut d'où se déploient des voiles de 1.500 m².

"Le projet était de faire l'hôtel le plus mobile au monde", a expliqué le Pdg d'Accor, Sébastien Bazin, lors d'une présentation à la presse.

"Le plus grand voilier du monde", selon ses créateurs, pourra accueillir 110 personnes dans 54 cabines luxueuses réparties sur quatre ponts. Le prix ? Entre 6.000 euros la nuit (mais il faut en réserver deux au minimum) et 200.000 euros la semaine pour la suite Agatha-Christie de 230 m², la seule qui occupe toute la largeur du pont.

"On a raccourci les itinéraires" car "les clients de ce bateau sont en fait des clients hôteliers et pas des aficionados de la croisière", explique Sébastien Bazin.

Avec ses étapes de deux ou quatre jours entre Cannes, Antibes et Saint-Tropez, l'Orient Express Corinthian évitera "à une clientèle aisée" qui a "horreur des contraintes" de devoir changer d'hôtel entre ces destinations prisées des riches vacanciers.

À bord de ce bateau décoré dans un style années 30 et art déco, tous les codes de l'hôtellerie de luxe sont réunis, avec un majordome dédié à chaque cabine, cinq restaurants, huit bars, un théâtre de 115 places, une bibliothèque, une piscine ou encore un couloir de nage au pied des gréements.

Sur les 170 employés, 120 se consacrent à l'hôtellerie-restauration. Tout est inclus dans le prix sauf le restaurant gastronomique et les soins du spa.

"Un million de dollars les 24 heures"

ll est possible de privatiser le bateau pour "un million de dollars les 24 heures", indique Sébastien Bazin, en se disant "surpris de l'engouement" pour cette formule, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises.

Photo : AFP/VNA/CVN

À Monaco, au moment du Grand Prix de Formule 1, à Venise pendant la Mostra..."le bateau est géographiquement positionné là où les gens auront envie de réaliser ces privatisations", précise Philippe Heltland-Brault, qui chapeaute l'activité croisière d'Orient Express.

Le voilier quittera ainsi Saint-Nazaire le 2 mai pour rejoindre Cannes en plein festival du film. Il sillonnera ensuite la Méditerranée et la mer Adriatique, avant de traverser l'Atlantique à l'automne et de rejoindre les Caraïbes pour la saison d'hiver.

Le montant de l'investissement ? "Des centaines de millions d'euros", dit Sébastien Bazin, "un projet colossal pour le groupe Accor comme pour ses partenaires", le géant du luxe LVMH et le fonds suisse Millennium Invest.

Les croisières de luxe, qui ne représentent "que" 6 milliards d'euros sur les 1.400 milliards d'euros de revenus du luxe mondial, sont un des secteurs "les plus dynamiques", souligne Caroline Jean, du cabinet de conseil Bain and Company, avec une croissance de "10% en 2025 par rapport à 2024" alors que le marché mondial du luxe est sur une évolution de 2%.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est une nouvelle source de croissance qui s'inscrit dans une tendance de fond de l'évolution du marché du luxe vers les expériences" (croisières, gastronomie, évènements sportifs), analyse-t-elle, dans un marché hôtelier mondial principalement tiré par l'hôtellerie de luxe.

En 2025 Accor a réalisé un chiffre d'affaires de 5,64 milliards d'euros, tiré par la division "Luxe et lifestyle", qui a progressé de 6,6% à 1,6 milliard d'euros.

Marriott, Four Seasons ou Aman se sont aussi lancés dans la croisière avec des tarifs "qui restent très élevés, au-delà de tout ce qui se faisait par ailleurs dans la croisière", remarque Caroline Jean.

Avec l'Orient Express Corinthian, "on est sur de la haute couture de l'hospitalité", selon Vanguélis Panayotis, du cabinet MKG Consulting, selon qui ce voilier pourrait devenir très rentable, "comme certains palaces".

La livraison d'un deuxième voilier, l'Orient Express Olympian, est prévue pour 2027.

AFP/VNA/CVN