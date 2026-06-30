Message de félicitations à l'Éthiopie après les élections générales

À l'occasion de la victoire du Parti de la Prospérité aux septièmes élections générales en Éthiopie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, a adressé, le 30 juin, un message de félicitations au président du Parti de la Prospérité et Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali.

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Photo : VNA/CVN

En annonçant les résultats officiels à Addis-Abeba le 21 juin, le Conseil national électoral d'Éthiopie (NEBE) a indiqué que le Parti de la Prospérité avait remporté 438 des 486 sièges en jeu à la Chambre des représentants du peuple, la chambre basse du Parlement éthiopien, lors des élections générales du 1er juin.

Conformément à la Constitution éthiopienne, le parti politique ou la coalition qui obtient la majorité des sièges à la Chambre des représentants du peuple forme le gouvernement et désigne le Premier ministre.

Selon les données du NEBE, la victoire du Parti de la prospérité est intervenue à l'issue d'un scrutin ayant vu la participation de 42 partis politiques, qui ont présenté plus de 10.000 candidats aux sièges de la Chambre des représentants du peuple et des différentes assemblées législatives régionales, ainsi que des candidats indépendants.

Xinhua/VNA/CVN