Plus d'un millier de personnes saluent l'artiste Ben et son épouse Annie à Nice

Plus d'un millier de personnes ont rendu hommage jeudi 13 juin dans un parc du centre de Nice à l'amour et à l'exubérance en saluant l'artiste Ben et sa femme Annie, décédés une semaine plus tôt, à quelques heures d'intervalle, après 60 ans de vie commune.