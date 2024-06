Cinéma

En route vers les sommets, Un p'tit truc en plus passe le cap des six millions d'entrées

Quatre, puis cinq et dorénavant six : la comédie Un p'tit truc en plus, plus gros succès français en salles depuis la crise sanitaire, a franchi le cap des six millions de spectateurs, a annoncé vendredi 7 juin son distributeur.