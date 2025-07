Plus de 88 millions de personnes font face à la faim dans l'Est et le Centre de l'Afrique

Quelque 88,5 millions de personnes vivant dans l'Est et le Centre de l'Afrique étaient dans une situation de grande insécurité alimentaire et dans un besoin urgent d'assistance humanitaire à la fin du mois de juin 2025, ont indiqué l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) dans un rapport conjoint publié lundi 28 juillet.