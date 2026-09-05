Badminton : plus de 3 milliards de dôngs de primes au Vietnam Open 2026

Le Tournoi international de badminton Yonex Sunrise Vietnam Open 2026 se déroulera du 8 au 13 septembre au gymnase Nguyên Du, à Hô Chi Minh-Ville, avec une dotation totale de 120.000 dollars, soit plus de 3 milliards de dôngs.

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Nguyên Phuong Nam, président de la Fédération de badminton de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d’organisation, a déclaré que les joueurs vietnamiens devraient relever un défi de taille cette année en raison de la présence de nombreux joueurs internationaux de premier plan. Le tournoi constituera également une occasion pour les représentants vietnamiens de démontrer leur talent et pour le public d’assister à des rencontres de haut niveau.

"À partir de 2027, le Vietnam Open sera intégré au circuit World Tour Super 100 et figurera parmi les huit tournois de cette catégorie à l’échelle mondiale. Cette montée en gamme s’accompagnera d’exigences accrues de la Fédération internationale de badminton (BWF), notamment en matière de capacité d’accueil des infrastructures. Le palais des sports de Phu Tho devrait ainsi accueillir l’édition 2027, en remplacement de celui de Nguyên Du, où le tournoi se tient depuis de nombreuses années", a indiqué Nguyên Phuong Nam.

Selon le tirage au sort, la principale espoir du badminton vietnamien, Nguyên Thuy Linh, 29e mondiale, aura fort à faire dans le tableau du simple dames. Dès le premier tour, elle affrontera la Chinoise Xu Wen Jing, 81e mondiale, qui l’avait battue lors de leur dernière confrontation, le mois dernier, au Korea Masters.

La tête de série n°1, l’Indienne Tanvi Sharma, 26e mondiale, constitue également une adversaire difficile pour Thuy Linh, qu’elle a battue lors de leurs deux précédentes confrontations. Le Vietnam sera également représenté dans ce tableau par Vu Thi Trang (90e mondiale) et Bui Bich Phuong (215e).

En simple messieurs, deux Vietnamiens, Nguyên Hai Dang (79e mondial) et Lê Duc Phat (143e), sont directement qualifiés pour le tableau principal, tandis que Phan Phuc Thinh (213e) disputera les qualifications.

En double messieurs, la paire Nguyên Dinh Hoang / Trân Dinh Manh (100e) sera la seule représentante vietnamienne. En double dames, la paire Pham Thi Khanh / Pham Thi Diêu Ly (83e) sera tête de série n°3. Le Vietnam alignera également les paires Vu Thi Trang/Bùi Bich Phuong, Huynh Khanh My/Ngô Thuc Trân, Mai Thi Thanh Ngan/ Nguyên Hai Hà et Nguyên Hoang Thiên Kim/Nguyên Thi Ngoc Thuy.

En double mixte, le pays sera représenté par les paires Trân Dinh Manh/Pham Thi Khanh, Pham Van Hai/Than Van Anh et Pham Van Truong/Bui Bich Phuong.

Selon le comité d’organisation, les billets sont disponibles directement au palais des sports Nguyên Du. Ils sont proposés à 100.000 dôngs les 8, 9 et 10 septembre, à 150.000 dôngs pour les quarts de finale le 11 septembre, à 250.000 dôngs pour les demi-finales le 12 septembre et à 300.000 dôngs pour la finale du 13 septembre.

La chaîne HTV Thê thao retransmettra les rencontres en direct, ainsi que sur ses pages Facebook et YouTube.

Texte et photo : Quang Châu/CVN