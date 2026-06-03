À Buenos Aires, le Vietnam souligne sa politique étrangère fondée sur l’indépendance et l’autonomie

Le Vietnam poursuit une politique étrangère indépendante et autonome, sans alignement sur aucun bloc, a souligné l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, lors d’un échange avec des étudiants argentins, mettant également en avant le rôle central de l’ASEAN dans le dialogue régional.

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Le Vietnam reste fermement attaché à une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, lors d’une rencontre tenue le 2 juin entre des professeurs, enseignants et des étudiants de l’Université catholique argentine (UCA), les ambassadeurs du Vietnam, des Philippines, d’Indonésie et de Thaïlande, ainsi que le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Malaisie à Buenos Aires.

Photo: VNA/CVN

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités du Comité de l’ASEAN à Buenos Aires pour l’année 2026.

Répondant aux questions portant sur les relations avec les grandes puissances, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a mis en avant le modèle de "l’autonomie stratégique" adopté par le Vietnam, qui consiste à coopérer avec toutes les grandes puissances sans conclure d’alliance militaire, sans s’aligner dans les rivalités entre États, tout en préservant sa capacité à défendre ses intérêts nationaux.

La diplomate a également rappelé la politique de défense constante du Vietnam fondée sur le principe des "quatre non" : pas d’alliance militaire, pas d’alignement avec un pays contre un autre, pas de bases militaires étrangères sur le territoire national et pas de recours ou de menace de recours à la force dans les relations internationales.

Selon elle, le Vietnam est actuellement le seul pays à entretenir des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies : les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Cette position lui permet de dialoguer avec toutes les parties sans être perçu comme appartenant à un quelconque bloc.

L’ambassadrice a estimé que la compétition entre grandes puissances constituait une réalité objective des relations internationales. Toutefois, le Vietnam n’aborde pas ses relations avec ces pays sous un angle sécuritaire et ne choisit pas de camp. Le pays entretient ainsi de bonnes relations à la fois avec les États-Unis et la Chine, dans l’intérêt de toutes les parties et au service de la paix et de la stabilité régionales.

Concernant les interrogations des étudiants sur les relations entre l’ASEAN et les grandes puissances, la diplomate a exprimé sa confiance dans le rôle central de l’ASEAN, qu’elle considère comme essentiel pour réguler les rivalités stratégiques, maintenir le dialogue, prévenir les conflits et renforcer la confiance mutuelle.

De son côté, l’ambassadrice des Philippines en Argentine, Grace T. Cruz-Fabella, présidente du Comité de l’ASEAN 2026 en Argentine, a présenté les grandes lignes de l’ASEAN, l’une des régions économiques les plus dynamiques au monde, dont le PIB dépasse 4.000 milliards de dollars et repose sur trois piliers majeurs : l’industrie, les services et l’agriculture. Elle a également rappelé le succès du 48e Sommet de l’ASEAN, organisé en mai dernier à Cebu, aux Philippines.

Les ambassadeurs d’Indonésie et de Thaïlande ainsi que le chargé d’affaires malaisien ont, pour leur part, répondu aux questions des étudiants concernant les perspectives de coopération économique et commerciale entre l’ASEAN et l’Argentine.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, lors d’une séance de travail avec les représentants de l’université, le recteur de l’UCA, Miguel Ángel Schiavone, a estimé que la visite du Comité de l’ASEAN à Buenos Aires constituait une opportunité importante pour renforcer la compréhension mutuelle entre l’Argentine et l’Asie du Sud-Est, promouvoir le dialogue entre diplomates et étudiants et explorer de nouvelles pistes de coopération académique.

La directrice des Relations internationales et de la Coopération académique de l’UCA, Verónica Muñoz, a pour sa part souligné que l’internationalisation figurait parmi les priorités stratégiques de l’établissement. L’université développe actuellement les échanges d’étudiants et d’enseignants avec de nombreux partenaires à travers le monde, tout en renforçant ses programmes internationaux et ses projets de coopération académique. L’UCA souhaite notamment approfondir ses liens avec l’Asie et les pays de l’ASEAN.

Fondée en 1958, l’Université catholique argentine figure parmi les principales universités privées d’Argentine et d’Amérique latine. Elle dispose de plusieurs campus et propose des formations de licence, de master et de doctorat dans des domaines variés tels que les sciences humaines et sociales, le droit, l’économie, l’ingénierie, la médecine et la théologie.

VNA/CVN