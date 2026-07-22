Espagne

L'incendie à 100 km de Madrid est "l'un des plus complexes" de l'histoire du pays, selon les autorités

L'incendie qui a débuté jeudi 16 juillet à une centaine de kilomètres au nord de Madrid, et a ravagé 30.000 hectares, est " l'un des plus complexes" de l'histoire moderne de l'Espagne avec 600 pompiers et militaires mobilisés, ont alerté mardi 21 juillet les autorités régionales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu de forêt, dans la province de Guadalajara, considéré comme le plus important de l'année dans le pays, préoccupe fortement les autorités alors que débute mardi 21 juillet une nouvelle vague de chaleur, favorisant les feux dévastateurs.

Un épais panache de fumée s’élevait mardi après-midi 21 juillet des montagnes environnantes du village de Tamajon, où a été installé un poste de commandement des pompiers, à quelques kilomètres de l'incendie, a constaté une journaliste de l'AFP. Dans le ciel, les hélicoptères bombardiers d'eau se succèdaient pour aller éteindre les flammes.

"Il a entraîné le plus grand déploiement (de pompiers, NDLR) de l'histoire de la région, de l'unité d'urgence de l'armée et le plus grand déploiement global de moyens aériens", a relevé le président régional de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page.

Dans la nuit de lundi 20 à mardi 21 juillet, 600 effectifs étaient mobilisés et "jusqu'à 29 moyens aériens" ont été utilisés "simultanément", a-t-il précisé à l'issue d'une réunion d'urgence, disant toutefois "commencer à voir la lumière au bout du tunnel" après des jours de lutte contre les flammes, mais "sans crier victoire".

Selon les autorités, cet incendie est complexe car il s'est déclaré dans une zone quasiment vide de population, particulièrement aride avec énormément de broussailles laissées à l'abandon, facilitant sa propagation rapide.

Le feu a brûlé "30.000 hectares", a indiqué la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen, qui s’est rendue à Tamajón.

Les services d'extinction et de prévention des feux (Infocam) ont précisé mardi matin 21 juillet sur le réseau social X que le feu de forêt a déjà poussé à l'évacuation de 34 hameaux disséminés dans cette zone de Castille-La-Manche.

Les habitants de quatorze autres localités ont été confinés, ont-ils précisé, et 1.200 personnes évacuées, sans qu'il y ait de victimes connues à ce stade.

D'après Emiliano García-Page, les pompiers ont réussi à "pratiquement stopper" l'avancée du feu en direction de la ville de Soria (40.000 habitants), dans la région voisine de Castille-et-Léon.

L'Espagne vient de vivre l'un des incendies les plus meurtriers de son histoire récente, un feu de forêt en Andalousie (Sud) le 9 juillet, faisant 13 morts et ravageant 7.000 hectares.

Le pays a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

"Nous traversons des semaines particulièrement complexes et le risque d'incendies reste très élevé", a averti mardi en conférence de presse la porte-parole du gouvernement, Elma Saiz.

AFP/VNA/CVN