L'Inde approuve pour la première fois l'utilisation d'un vaccin contre la dengue

L'Inde a approuvé pour la première fois sur son marché la mise en circulation d'un vaccin contre la dengue, le Qdenga de fabrication japonaise, a annoncé mardi 21 juillet son ministère de la Santé.

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Photo : ANI/VNA/CVN

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la moitié de la population mondiale est aujourd'hui exposée au risque de dengue, responsable de 100 à 400 millions d'infections chaque année.

Plus d'un million de cas, dont au moins 1.500 mortels, ont été recensés depuis 2021 en Inde.

Transmis par les moustiques, le virus peut causer forte fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, nausées, éruptions cutanées et, dans de rare cas, la mort. Le vaccin autorisé par l'Organisation centrale de contrôle des médicaments (CDSCO), fabriqué par les laboratoires Takeda, est recommandé en deux doses pour les individus de 4 à 60 ans, a précisé le ministère.

Ce vaccin a déjà été approuvé par les autorités sanitaires d'une quarantaine de pays dans le monde.

Le groupe pharmaceutique indien Panacea Biotec a de son côté entamé la phase finale des essais cliniques d'un vaccin à une seule dose contre la dengue.

Le Brésil a annoncé le mois dernier la suspension de l'utilisation d'un autre modèle à dose unique développé sur son sol, après deux décès suspects.

AFP/VNA/CVN