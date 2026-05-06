Forum de l'innovation Vietnam - Inde à New Delhi

Dans le cadre de la visite d'État en Inde du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, en coordination avec le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, a organisé, dans la soirée du 6 mai à New Delhi, le Forum de l'innovation Vietnam - Inde.

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Cet événement, ayant pour thème «Coopération dans le développement des ressources humaines, des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique», a vu la présence du dirigeant Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors du forum, il a salué ce thème pertinent, reflétant les tendances de l'époque et le besoin de coopération de plus en plus approfondie Vietnam-Inde. Il a souligné que les percées rapides dans l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les mégadonnées, la biotechnologie, la technologie quantique et les énergies propres bouleversent les modes de production et la structure économique mondiale. Les économies numérique, verte et circulaire, couplées aux impératifs de sécurité technologique, de sécurité des données et de stabilité des chaînes d'approvisionnement, définissent une nouvelle ère : l'ère de l'innovation. La maîtrise des savoirs scientifiques déterminera la puissance de chaque nation.

Partenariat numérique bilatéral

Conscient de cette réalité, le Vietnam a promulgué la Résolution 57-NQ/TW sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique, ainsi qu'une Stratégie nationale sur les start-up innovantes. Impressionné par les succès indiens dans les technologies de l'information, la formation d'ingénieurs, les infrastructures numériques publiques, les paiements numériques, la pharmacie, l'aérospatiale, l'IA et les semi-conducteurs, le dirigeant vietnamien a qualifié l'Inde de véritable "Silicon Valley de l'Asie" et de centre mondial du savoir.

Il a affirmé que la solide confiance politique mutuelle constitue la base permettant d'exceller dans les technologies stratégiques. Il a proposé d'identifier les domaines prioritaires du XXVe siècle : IA, circuits intégrés, technologies numériques, biotechnologies, énergies propres et production intelligente. Il a appelé à forger un Partenariat numérique bilatéral via de grands projets à long terme. Le modèle "co-recherche, co-développement, co-production" doit être privilégié pour concevoir des produits de marque commune capables d'intégrer profondément les chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Il convient de parfaire la synergie de l'écosystème d'innovation selon le modèle associant l'État, les scientifiques et les entreprises. Tô Lâm a encouragé les partenariats public-privé, le partage des risques et la création de fonds bilatéraux de co-investissement. Les entreprises doivent jouer un rôle pionnier, investir audacieusement pour bâtir des projets emblématiques, approfondissant ainsi les relations bilatérales par le transfert technologique.

Le dirigeant a suggéré de relier concrètement les instituts de recherche, universités et entreprises pour créer un corridor de ressources humaines technologiques. L'accent sera mis sur les centres R&D (recherche et développement) conjoints et les formations d'excellence en IA, semi-conducteurs, science des données et cybersécurité. Cette coopération doit s'inscrire dans un développement durable, inclusif et centré sur l'humain, afin que l'innovation améliore la qualité de vie et réponde aux défis mondiaux.

Il a réaffirmé que cette synergie deviendra un pilier majeur de la croissance économique et de l'autonomie stratégique des deux nations.

Enfin, Tô Lâm et les ministres concernés ont assisté à la remise de documents de coopération entre instituts, universités et entreprises. Ces accords amorcent des programmes concrets de formation, co-recherche, transfert technologique et expansion commerciale, connectant étroitement les écosystèmes d'innovation vietnamien et indien.

VNA/CVN