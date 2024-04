Nouvelle expérience touristique à l’occasion de la Fête des rois Hùng

Selon Phùng Thi Hoa Lê, cheffe du Bureau de gestion du tourisme relevant du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Phu Tho, conformément au programme touristique "Retour au site du patrimoine mondial de l'UNESCO", les visiteurs disposent de nombreuses options.

Concrètement, la visite en une journée comporte deux possibilités d’itinéraire : le temple des rois Hùng, le temple Lai Lèn, l'ancien village de Hùng Lô (ou les temples Hùng et Lai Lèn) ; celle de deux jours et une nuit comprend : le temple des rois Hùng, l'ancienne maison communale Hùng Lô, le temple Tam Giang, la colline des théiers Long Côc, la zone touristique de Wyham Thanh Thuy ; et le voyage de trois jours et deux nuits : le temple des rois Hùng, la colline des théiers Long Côc et le Parc national de Xuân Son.

Toujours d’après Mme Hoa Lê, les touristes ont l’opportunité de pratiquer le culte des rois Hùng dans la zone des reliques historiques, lieu dédié aux rois fondateurs du Vietnam ; d’écouter des airs de xoan (chant printanier), de visiter l'ancienne maison communale de Hùng Lô et le temple Lai Lèn. Le culte des rois Hùng et le chant xoan ont été reconnus patrimoines culturels immatériels de l'humanité par l'UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Les voyageurs peuvent visiter le temple Tam Giang datant de 1.300 ans, situé au confluent de trois rivières : le fleuve Rouge et les rivières Lô et Dà. Ils peuvent également admirer le paysage magnifique et poétique de la colline des théiers Long Côc, probablement la destination la plus attrayante du district de Tân Son.

En outre, les visiteurs peuvent faire des randonnées en forêt, chercher à comprendre l'écosystème forestier, découvrir les paysages du Parc national de Xuân Son et y déguster la cuisine Muong, une ethnie minoritaire présente à Phu Tho.

Photo : VNA/CVN

Afin d’attirer les visiteurs venus du Sud, Phu Tho a mis en œuvre un programme de coopération avec Hô Chi Minh-Ville pour le développement du tourisme dans huit provinces du Nord-Ouest en proposant des circuits "Voyage à la source" bet "Arc Nord-Ouest".

Semaine de la culture et du tourisme

"À cette occasion, Phu Tho organise la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale, avec de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques visant à promouvoir le potentiel, les atouts et les ressources touristiques de la province", explique Nguyên Dac Thuy, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Des expositions d’artefacts, de documents et de photos à la bibliothèque de la province de Phu Tho et au musée Hùng Vuong, un programme de musique de rue au parc Van Lang, des représentations du chant xoan dans des maisons communales, un spectacle et des tirs de feux d’artifice... sont prévus.

L'anniversaire de la mort des rois Hùng qui a lieu le 10e jour du 3e mois lunaire chaque année, est l'opportunité de commémorer et de glorifier ces premiers souverains du Vietnam. Cette fête, véritable retour aux sources, est célébrée par tous les Vietnamiens, dans le pays comme dans le reste du monde.

Hùng Phi/CVN