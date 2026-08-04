Nouveau record pour la Bourse de Paris, les prix du pétrole offrent un répit

La Bourse de Paris poursuit son ascension et enregistre un nouveau sommet historique en séance mardi 4 août, profitant des moindres niveaux de prix du pétrole après leur chute de la veille.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice CAC 40 prenait 0,37% à 8.645,67 points vers 10h00 heure de Paris, peu après avoir touché un nouveau record absolu à 8.669,69 points. Il efface ainsi de quelques dizaines de points son dernier record datant tout juste de la veille.

Lundi 3 août, il avait dépassé de justesse son précédent sommet historique qui datait de fin février avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole remontent légèrement mardi 4 août après leur forte chute de la veille, mais restent largement inférieurs aux niveaux atteints en juillet avec l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

"L'optimisme croissant selon lequel les États-Unis et l'Iran pourraient se rapprocher d'une reprise des discussions en vue d'un accord au Moyen-Orient", a fait chuter les deux références mondiales du brut de 5% environ, notent les analystes d'ING.

Ce reflux des prix, même partiellement corrigé mardi 4 août, offre un répit aux marchés européens, particulièrement sensibles au coût de l'énergie, en réduisant les craintes d'un nouveau choc inflationniste susceptible de peser sur l'activité et les bénéfices des entreprises.

"Les investisseurs restent toutefois prudents avant les chiffres de l'emploi américain vendredi et les premiers résultats de SpaceX en tant que société cotée, deux rendez-vous susceptibles de redessiner les anticipations de taux et l'appétit pour le risque", note John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

"La technologie demeure volatile" avec notamment "les interrogations sur la rentabilité des investissements dans l'IA", poursuit-il.

Pour l'instant, au tableau des valeurs, les titres liés à l'intelligence artificielle se démarquaient, les fabricants de semi-conducteurs STMicroelectronics (+2,16% à 46,25 euros) et Soitec (+5,22% à 115 euros) gagnant du terrain.

Les titres des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, montent également : Schneider Electric gagnait 2,53% à 297,45 euros et Legrand prenait 1,52% à 136,55 euros vers 10h00 heure locale.

AFP/VNA/CVN