À la Bourse de Paris, seuls ont compté les résultats

La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi 30 juillet, résiliente à l'image de l'économie française au deuxième trimestre, malgré le choc extérieur du conflit au Moyen-Orient, grâce aux résultats d'entreprises majoritairement salués par les investisseurs.

>> La Bourse de Paris profite de la chute des prix du pétrole

>> La Bourse de Paris orientée à la baisse

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice du CAC 40 s'est rapproché du seuil de 8.500 points en progressant de 77,37 points (+0,92%).

La veille, l'indice vedette parisien avait reculé de 0,60%, sous l'effet des autres moteurs du marché, la hausse des prix du pétrole et des mouvements de vente dans la tech et l'IA.

Mais jeudi 30 juillet, seuls ont compté les résultats locaux de l'économie traditionnelle, en plus d'une légère baisse du pétrole (vers 17h00 GMT, -1,22% pour le Brent de la mer du Nord à 89,63 euros le baril).

La journée a commencé avec l'annonce d'une croissance de +0,2% de l'économie française au deuxième trimestre, malgré le conflit lancée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran et ses conséquences (hausse des carburants, inflation, hausse des taux).

Ensuite, les investisseurs ont salué la plupart des résultats trimestriels publiés ce jeudi 30 juillet.

Le principal mouvement de vente a ainsi couronné Scheider Electrics (+10,78% à 284,4910 euros) qui a relevé ses objectifs annuels après un chiffre d'affaires record.

"La demande dans les centres de données est restée à un niveau très élevé", a déclaré Olivier Blum, son directeur général.

Le regain d’appétit pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) a aussi profité à STMicroelectronics (+6,36% à 45,62%), sans doute un mouvement d'achat à la baisse après plusieurs journées de doutes sur la rentabilité des investissement dans les semi-conducteurs.

Bouygues (BTP, média, téléphonie) a suivi de près (+7,13% à 49,45 euros) après ses bons résultats du premier semestre.

Il en va de même pour la Société Générale (+5,71% à 81,10 euros), dont la valeur du titre n'avait jamais été aussi haute depuis fin 2007, début 2008, à l'époque de l'affaire Kerviel et des balbutiements de la crise financière.

Il y a toujours des investisseurs difficiles à convaincre, et Stellantis en a fait les frais en confirmant son retour aux bénéfices après les pertes de 2025. Malgré tout, le titre du fabricant automobile a reculé (-4,26% à 5,05 euros).

Il en est allé de même pour Sanofi (-8,95% à 72,77 euros le titre).

Le groupe pharmaceutique français a pourtant relevé ses prévisions annuelles en annonçant un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 11,597 milliards d'euros.

"Il y a beaucoup de doutes sur la capacité du groupe à trouver de nouveaux blockbusters", a commenté François Dossou, directeur de la Gestion Actions Listed Assets au sein de Sienna.

AFP/VNA/CVN