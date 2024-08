Un avion Fouga Magister civil s'abîme en mer dans le Sud de la France, le pilote tué

Cette fois, la victime est un homme né en 1959, a précisé Samuel Finielz, le procureur du Var, sans pouvoir donner d'indication sur l'origine de ce drame.

Selon Bruno Clermont, membre du Centre des hautes études militaires, la victime est Didier Berger, 65 ans, ancien pilote de chasse qui avait racheté cet appareil il y a une trentaine d'années. "Tu as quitté le monde aux commandes de ton Fouga cher Didier. Bienvenue au bar de l'escadrille", conclut l'ex-général de corps aérien dans son post sur LinkedIn.

Selon ce militaire, Gérard Berger, père de Didier, "également passionné par ce modèle d'avion et ancien pilote dans la Marine, est décédé dans les mêmes circonstances le 7 septembre 2003 (...) à Ajaccio, aux commandes d'un Zéphyr, la version marine du Fouga Magister".

Le Fouga Magister, avion à réaction biplace subsonique, très prisé des amoureux de l'aviation mais dépourvu de siège éjectable, se produisait vendredi 16 août dans le cadre d'un meeting lors duquel la Patrouille de France (PAF) devait également faire une démonstration.

Il s'est abîmé en mer vers 17h00, sous les yeux d'un public nombreux, sans possibilité pour le pilote de s'en éjecter.

Des images sur les réseaux sociaux, authentifiées par l'AFP, montraient l'appareil légèrement désaxé et manifestement sans contrôle, s'abîmer au milieu d'embarcations de plaisanciers.

"On a vu d'un coup l'avion piquer du nez et on a vu tous les débris remonter à la surface", a raconté Sophie Bruna, témoin du drame depuis le restaurant de plage où elle travaille : "C'est brutal, on ne s'y attendait pas".

"Il y a des gens qui se sont évanouis (...). Les gens sont un peu choqués, c'est normal. (...) Mais il n'y a pas eu de crise de panique, ils ont dit tout de suite ce qui se passait, les gens ont compris", a expliqué de son côté Marc-Antoine Armanini, touriste de 33 ans.

Le corps du pilote a été retrouvé rapidement par les secours, coordonnés par le Cross Med et la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, "avec des moyens du service départemental d'incendie et de secours du Var et de la gendarmerie maritime", selon la préfecture.

"Compte-tenu des tragiques circonstances, la PAF a annulé la démonstration et est repartie sur la base de Hyères" (Var), a précisé un porte-parole militaire.

La "Solidarité" de l'armée

Selon le Parquet de Toulon, l'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens.

Elle va aller dans deux directions, a précisé M. Finielz : "Il faudra d'abord repêcher l'épave de l'aéronef, pour que celle-ci fasse l'objet d'analyses et d'expertises, pour déterminer une éventuelle défaillance mécanique ; puis il y aura des expertises d'ordre médico-légal, pour voir si le pilote n'a pas fait un malaise".

Une enquête de sécurité a également été ouverte par le Bureau d'enquêtes et d'analyses, a précisé le BEA sur X.

Le Fouga Magister, mis en circulation dans les années 50, a longtemps fait les beaux jours de la PAF, notamment pour sa grande maniabilité. Il a cessé en 1980 d'équiper la Patrouille, désormais sur Alpha Jet. Il a aussi quitté l'armée en 1996 et fait désormais la fierté de quelques aéroclubs privés.

Ce drame, même s'il concerne un civil, intervient deux jours après la mort de deux pilotes d'un avion de chasse Rafale tués dans la collision avec un autre appareil au cours d'un exercice de combat dans le secteur de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle).

Le pilote du premier Rafale s'était éjecté et avait été récupéré blessé par les secours, tandis que de vastes opérations de recherches avaient été entamées pour retrouver les deux occupants de l'autre aéronef, un biplace.

