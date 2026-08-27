Népal : 95 morts et 484 disparus dans les inondations éclair dans le Nord

Au moins 95 personnes ont perdu la vie et 484 autres sont toujours portées disparues après une crue éclair massive mercredi 26 août dans le Nord du Népal, a déclaré le cabinet du Premier ministre.

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Photo : ANI/VNA/CVN

Parmi les disparus, on compte 391 ressortissants étrangers et 93 Népalais, a précisé le cabinet dans un communiqué. D'après les chiffres de l'Office du tourisme du Népal, on dénombre parmi les disparus étrangers 134 Indiens, 47 Américains, 33 Britanniques et 34 Australiens.

Rajendra Prasad Dhamala, porte-parole de la police de la province de Bagmati, a fait savoir plus tôt dans la journée que les forces de sécurité avaient secouru 88 personnes dans les zones sinistrées.

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a convoqué un conseil des ministres en urgence afin de discuter des mesures de secours et d'aide aux sinistrés.

L'armée népalaise, soutenue par d'autres forces de sécurité, a intensifié les opérations de recherche et de secours dans les districts sinistrés.

Les dégâts les plus graves ont été signalés à Rasuwa, où les inondations ont emporté plusieurs maisons et endommagé des marchés, des projets hydroélectriques, des routes et d'autres infrastructures.

"Plusieurs personnes sont portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent", a précédemment indiqué l'adjoint au chef du district de Rasuwa, Druba Prasad Adhikari.

Par ailleurs, les autorités de l'EÉtat indien du Bihar (Est) ont renforcé leur préparation après que les inondations éclair ont semé le chaos au Népal, selon des responsables.

Cette mesure a été prise en raison de la possibilité d'une hausse soudaine du niveau de la rivière Gandak.

Une alerte a été émise dans six districts de l'État, à savoir le Champaran occidental, le Champaran oriental, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur et Vaishali. En outre, les zones basses ont été placées sous une surveillance renforcée le long du système de la Gandak.

Xinhua/VNA/CVN