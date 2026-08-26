Attaque à l'épée en Suède : un deuxième suspect arrêté

Une deuxième personne soupçonnée de complicité dans l'attaque à l'épée perpétrée la semaine dernière dans un lycée suédois, qui a fait un mort et trois blessés, a été arrêtée, a annoncé le parquet suédois mercredi 26 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette interpellation intervient après celle d'un premier suspect, arrêté le 21 août à Fagersta, ville de 13.000 habitants dans le centre de la Suède, et placé en détention pour meurtre et tentative de meurtre.

Ce jeune homme de 18 ans, élève du lycée Brinell où s'est déroulée l'attaque, a été identifié dans des documents judiciaires consultés par l'AFP comme étant Liam Nebel.

L'attaque a coûté la vie à une adolescente de 17 ans et fait trois blessés graves, dont deux, âgés de 12 et 17 ans, sont toujours hospitalisés dans un état préoccupant.

La deuxième personne arrêtée mercredi 26 août est "soupçonnée d'être complice de meurtre et de tentative de meurtre à Fagersta le 21 août", souligne le parquet dans un communiqué.

Aucun autre détail n'a été communiqué à ce stade.

La police avait initialement exclu la piste de plusieurs auteurs. Le mobile de l'attaque reste à ce jour inconnu.

Selon les médias suédois, un compte TikTok appartenant au principal suspect, depuis supprimé, ferait l'objet d'une enquête.

L'AFP a pu consulter ce compte avant sa suppression: il contenait plusieurs vidéos faisant référence à des attaques en milieu scolaire. Sa dernière mise à jour montrait la photo d'une épée posée au sol, présentée comme se trouvant dans les toilettes du lycée Brinell, selon le quotidien suédois Dagens Nyheter.

Des élèves témoins de la scène ont rapporté aux médias locaux que l'assaillant portait un casque, des vêtements sombres et était armé d'une épée.

Un mode opératoire qui évoque l'attaque survenue en octobre 2015 dans une école de Trollhättan, dans l'ouest du pays. Un homme de 21 ans, armé lui aussi d'une épée, y avait tué trois personnes dans une attaque à caractère raciste.

Il portait des vêtements noirs, un masque rappelant Dark Vador et un casque allemand de la Seconde Guerre mondiale.

AFP/VNA/CVN