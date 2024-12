Vendée Globe : Richomme augmente son avance, avarie pour Bestaven

Photo : AFP/VNA/CVN

À quelques 5.334 milles de l'arrivée, Richomme filait toujours bon train à une vitesse moyenne lors des dernières 24 heures de 20.7 nœuds, un peu plus rapide que Dalin (17.9 nœuds). Les deux marins sont loin devant le 3e, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 670 milles alors que le 4e Thomas Ruyant (Vulnerable) est lui a 1.250 milles.

Cette 48e journée de course a été marquée par l'avarie subie par Yannick Bestaven qui se trouve en 11e position à 1.937 milles du leader. Le vainqueur de la précédente édition se trouve encore dans l'océan Pacifique à l'approche du Cap Horn avec des vagues de 5 mètres et près de 30 nœuds de vent. Il a prévenu son équipe d'une avarie sur sa barre et de la perte de son palonnier qui rend son bateau indirigeable.

Bestaven a dû improviser un système provisoire à l'aide de cordages et avance désormais à une vitesse réduite de l'ordre de 13 nœuds.

"Je vais essayer de rejoindre le Cap Horn tant bien que mal", a déclaré le navigateur dans une liaison vidéo samedi, indiquant qu'il n'avait pas les pièces pour réparer mais qu'il pouvait rester sur pilote automatique "même si ce n'est pas génial".

"Je vais me mettre à l'abri car je ne veux pas rester dans cette zone là trop longtemps et réfléchir à ce qui est faisable ou pas", a-t-il ajouté. "Il faut que j'ai un bateau pour remonter" l'Atlantique.

AFP/VNA/CVN