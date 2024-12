Échecs : la fédération internationale assouplit son code vestimentaire, Carlsen revient

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai pris la décision de tester une approche visant à donner plus de flexibilité aux officiels de la Fide dans leurs jugements concernant l'adéquation de la tenue vestimentaire", a annoncé le président de la fédération, Arkadi Dvorkovitch, dans un communiqué.

Concrètement, "il est toujours nécessaire de respecter le code vestimentaire officiel, mais des écarts mineurs élégants (qui peuvent, en particulier, inclure un jean assorti à la veste) sont autorisés", précise-t-il.

La tenue des grands maîtres participant aux championnats du monde en cadence rapide et blitz (ultra-rapide) à New-York a fait couler beaucoup d'encre depuis que Magnus Carlsen, légende des échecs et meilleur joueur au classement mondial (Elo), a annoncé vendredi 27 décembre son retrait de la compétition rapide après avoir été sanctionné pour avoir porté un jean. Il a écopé d'une amende de 200 USD (environ 191 euros) puis d'une interdiction de participer à une ronde (moment où tous les participants jouent une partie).

Le Norvégien, très remonté, avait annoncé qu'il ne reviendrait pas le samedi 28 décembre, pour la troisième et dernière journée du championnat du monde rapide, ni pour la compétition de blitz, mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier 2025, dont il est tenant du titre.

"Mon père a dit que nous devrions peut-être attendre le lendemain et parler au président de la Fide", a expliqué dimanche 29 décembre Carlsen auprès de la plateforme d'échecs Take Take Take qu'il a co-créée.

"Nous ne voulons pas que les gens se présentent à des tournois sans faire le moindre effort" vestimentaire, a-t-il continué. Il dit "accepter" l'amende mais plaide "l'erreur" dans le port du jean car il revenait d'un repas et avait oublié de se changer.

Magnus Carlsen s'est opposé à la fédération internationale sur un certains nombres de points : il refuse de participer au championnat du monde en partie longue, le titre le plus prestigieux, lassé par le format, et a investi dans une variante des échecs, les échecs 960, en visant la création d'un circuit parallèle.

Lors de l'édition précédente, fin 2023, la fédération internationale avait infligé une amende de 100 euros à une joueuse, Anna-Maja Kazarian, car ses chaussures n'avaient pas été jugées conformes au règlement. La Néerlandaise a été forcée de changer ses "chaussures de sport" - des sneakers - et a mis des talons. Le port de sneaker n'est toujours pas autorisé cette année.

AFP/VNA/CVN