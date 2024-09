La population australienne passe la barre des 27 millions d'habitants

Photo : AFP/VNA/CVN

Les données officielles publiées par le Bureau australien des statistiques (ABS) jeudi ont révélé que la population australienne était de 27,12 millions d'habitants à la fin du mois de mars 2024.

La population a augmenté de 615.300 personnes, soit 2,3%, au cours des 12 mois précédant la fin du mois de mars.

"Le solde migratoire a été à l'origine de 83% de cette croissance démographique, tandis que les naissances et les décès, connus sous le nom d'accroissement naturel, ont représenté les 17% restants", a déclaré Beidar Cho, directeur de la démographie de l'ABS, dans un communiqué.

Le solde migratoire, qui est calculé en soustrayant les départs des arrivées, était de 509.800 personnes dans l'année qui s'est terminée en mars, en baisse par rapport au record de 559.900 dans les 12 mois allant jusqu'à septembre 2023.

L'accroissement naturel de la population australienne a été de 105.500 personnes au cours de l'année qui s'est achevée en mars, avec 289.700 naissances et 184.200 décès enregistrés au cours de cette période.

L'État de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales - NSW) reste le plus peuplé des huit États et territoires de l'Australie, avec 8,46 millions d'habitants, soit 31,1% de la population nationale, à la fin du mois de mars.

Les États de la côte est (NSW, Victoria et Queensland) représentent 77,3% de la population australienne.

L'Australie occidentale a enregistré la croissance démographique la plus rapide, avec une augmentation de 3,1% au cours des 12 mois précédant le mois de mars, tandis que l'État insulaire de Tasmanie a connu la croissance la plus faible, avec 0,4%.

Xinhua/VNA/CVN