Mpox : le feu vert de l'OMS au vaccin permet d'accélerer sa diffusion

"Cette première préqualification d’un vaccin contre le mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des épidémies actuelles en Afrique et à l'avenir", a déclaré le directeur général de l’OMS, le D r. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

La préqualification de ce sérum par l'OMS permet aux agences spécialisées de l'ONU, comme l'Alliance du vaccin et l'agence pour l'enfance UNICEF, mais aussi des gouvernements d'accélérer les commandes.

Cela "va aider les communautés qui sont en première ligne de la situation d’urgence en Afrique et au-delà", a déclaré la Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l’OMS pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé.

"Cette décision peut également aider les autorités réglementaires nationales à accélérer les approbations, ce qui, à terme, augmentera l’accès à des vaccins mpox de qualité garantie", a-t-elle ajouté.

Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.

"Intensifier les achats"



La recrudescence du mpox en Afrique - qui touche notamment la République démocratique du Congo (RDC), le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda - et l'apparition d'un nouveau variant (1b) ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale.

"Nous devons maintenant intensifier d'urgence les achats, les dons et le déploiement afin de garantir un accès équitable aux vaccins là où ils sont le plus nécessaires", a insisté le patron de l'OMS.

En RDC, pays de loin le plus touché, près de 22.000 cas et 716 décès liés au virus ont été enregistrés depuis janvier, selon les autorités locales.

Jusqu'ici, quelque 200.000 doses de vaccin ont été livrées à la RDC par l'Union européenne, et environ 50.000 par les États-Unis. La RDC compte environ 100 millions d'habitants.

Plus de 120 pays ont confirmé plus de 103.000 cas de mpox depuis le début de l'épidémie mondiale en 2022.

Le vaccin fabriqué par Bavaria Nordic A/S peut-être administré aux personnes de plus de 18 ans en injection de 2 doses à 4 semaines d'intervalle.

Les données disponibles montrent qu'un vaccin MVA-BN à dose unique administré avant l'exposition a une efficacité estimée à 76% pour protéger les personnes contre le mpox, le schéma à 2 doses atteignant une efficacité estimée à 82%, souligne l'organisation, qui précise que la vaccination après exposition est moins efficace que la vaccination avant exposition.

