États-Unis : la région de Los Angeles toujours menacée par les incendies

Les incendies qui encerclent la région de Los Angeles restent hors de contrôle et imprévisibles, ont averti jeudi 12 septembre les autorités locales.

Photo : AFP/VNA/CVN

La mégapole de Californie bénéficie enfin d'une météo plus tempérée, après plusieurs jours d'une vague de chaleur où les températures ont parfois dépassé les 43oC. Mais les trois incendies de la région, qui ont détruit des dizaines d'habitations et provoqué l'évacuation de centaines de familles, restent dangereux : ils ont ravagé environ 450 kilomètres carrés jusqu'à présent.

Des milliers de pompiers sont mobilisés et les multiples incendies dans la région testent l'endurance des soldats du feu. Sur le "Line Fire", les gardes durent ainsi actuellement 28 heures au lieu des 24 heures habituelles, selon le capitaine Kyle Arledge, du service d'incendie du comté de Ventura.

Cet incendie n'est toujours pas maîtrisé selon les pompiers, et peut encore se propager de manière explosive à cause de l'abondante végétation desséchée dans la région. Si une telle explosion se matérialise, l'agence CalFire redoute que le feu ne finisse par générer sa propre météo en formant des "pyrocumulus", ces nuages dangereux capables de générer foudre et vents violents.

"Ces vents peuvent aller dans n'importe quelle direction, ce qui est extrêmement dangereux pour la croissance des incendies", a expliqué le météorologue Bryan Lewis au San Gabriel Valley Tribune.

Au sud-est de Los Angeles, l'"Airport Fire", qui s'est déclaré lundi 9 septembre, continue lui aussi de croître.

Dans les collines et les canyons entourant la ville de Lake Elsinore, plusieurs maisons et véhicules ont été réduits en cendres, selon les images des médias locaux. Mais le travail des pompiers est désormais facilité par la baisse des températures, qui permet à l'air frais matinal produit par l'océan Pacifique d'atteindre l'intérieur des terres, selon le capitaine Steve Concialdi, du comté d'Orange.

APS/VNA/CVN