L'Indonésie inaugure sa première usine de production de vaccins biologiques

Photo : Antara/CVN

S'exprimant lors de l'inauguration de l'usine de production de vaccins de PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia le 11 septembre, le ministre indonésien de la Santé Budi Gunadi Sadikin a déclaré que les mesures prises par PT Biotis prouvent la capacité de l'industrie pharmaceutique nationale à développer l'indépendance vaccinale, ainsi qu'à soutenir la vision du gouvernement indonésien de réaliser une Indonésie plus saine et plus indépendante.

Le vaccin est important, et à l'avenir, il y aura de nombreux nouveaux agents pathogènes, ainsi que la capacité de Biotis à comprendre les agents pathogènes chez les animaux, pour une meilleure production de vaccins, a-t-il déclaré.

Ce serait également un changement radical si Biotis pouvait également apporter un développement pour lutter contre les agents pathogènes du cancer, a déclaré Sadikin.

Entre-temps, le directeur général de PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia FX Sudirman a déclaré que l'usine de production de vaccins inaugurée est une véritable manifestation du soutien à la transformation nationale de la santé.

Sa partie collabore avec l'Université Airlangga (Unair) de Surabaya, Java oriental, pour mener des recherches et produire les vaccins dont la communauté a besoin, a-t-il révélé.

Les documents de recherche sur la production de vaccins ont été soumis à l'agence nationale d'évaluation. Si le vaccin passe les essais cliniques, PT Biotis se coordonnera avec le ministère de la Santé pour déployer la production de masse.

Selon Sudirman, PT Biotis en collaboration avec Unair a développé un vaccin antirotavirus multi-souches pour prévenir la diarrhée aiguë chez les enfants causés par une infection à rotavirus. Elle a également travaillé avec des partenaires indiens pour produire un vaccin pentavalent pour prévenir des maladies telles que la diphtérie.

VNA/CVN