Moyen-Orient : la Bourse de Paris prudente dans un contexte incertain

La Bourse de Paris a commencé la séance de mardi 7 avril avec retenue dans un contexte incertain, après un long week-end de Pâques marqué par le dernier ultimatum lancé par le président américain à l'Iran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Peu après 10h00, l'indice CAC 40 repassait tout de même la barre symbolique des 8.000 points (8.019,66, +0,72%).

Donald Trump a menacé de détruire l'Iran mardi soir 7 avril si Téhéran ne répondait pas d'ici là à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'environnement est "fondamentalement instable" et les "signaux restent contradictoires", d'après l'analyste John Plassard (Cité Gestion Private Bank).

"D'un côté, les marchés ont été soutenus par une amélioration partielle de la situation dans le détroit d'Ormuz, où le trafic a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs semaines", souligne-t-il.

Véritable boussole des marchés, le pétrole continuait d'augmenter ce mardi matin 7 avril. Le WTI américain dépassait les 115 dollars le baril (+2,74%) peu après 10h00. Depuis plusieurs jours, le WTI est exceptionnellement plus cher que l'autre référence du brut sur les marchés, le Brent de la mer du Nord (111,73 dollars, +1,79%).

"Dans ce contexte, les taux restent sous pression, les anticipations d’inflation remontent, et le risque d’une Fed plus restrictive réapparaît progressivement", note John Plassard.

Le taux d'emprunt français à dix ans repassait à 3,70% mardi matin 7 avril, contre 3,68% la veille.

AFP/VNA/CVN