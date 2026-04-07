Latécoère confirme son rebond : +7,2% de chiffre d'affaires en 2025

Sous-traitant des géants de l'aéronautique Airbus et Boeing, la société française Latécoère a annoncé mardi 7 avril que son chiffre d'affaires avait progressé de 7,2% sur l'année 2025, porté par une forte demande et une bonne santé du secteur.

>> Airbus : l'A320 confronté à un nouveau défaut après le logiciel vulnérable

>> Airbus accélère ses livraisons en 2025 pressé par un Boeing de retour dans le jeu

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec un chiffre d'affaires de 756,7 millions d'euros, la hausse atteint même 9,7% en tenant compte de la vente de sa filiale espagnole Mades. Le groupe avait réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 705,8 millions d’euros.

La perte nette du groupe pour 2025 s'est élevée à 32,1 millions d'euros, contre 60,6 millions d'euros en 2024 et son endettement s'est aussi réduit, atteignant 151,3 à la fin de l'année dernière, contre 170,9 un an plus tôt.

"Le résultat financier net de Latécoère s'est élevé à 25,9 millions d'euros en 2025, contre 14,8 millions d'euros en 2024, reflétant les charges d'intérêts nettes sur les prêts garantis par l'État (PGE) et les autres dettes en cours au cours de l'année, ainsi que des pertes de change latentes plus élevées sur la dette libellée en devises étrangères", souligne Latécoère dans un communiqué.

"Nous sommes satisfaits de ces résultats. Cela démontre la confiance de nos clients", a déclaré à l'AFP le directeur général André-Hubert Roussel.

"Les avionneurs sont dans une dynamique de croissance et tirent tous leurs fournisseurs derrière eux. Le trafic aérien reste en forte croissance (...) Et cette croissance va se maintenir" en 2026, observe le patron de l'entreprise dont le siège est situé à Toulouse.

Afin de répondre aux cadences demandés par les avionneurs, le DG du groupe français prévoit des "investissements sélectifs", comme l'agrandissement de son usine près de Casablanca au Maroc, spécialisée dans la fabrication des systèmes d'interconnexion pour Airbus A320, A350, Airbus Hélicoptères et ATR.

Latécoère emploie actuellement 750 personnes dans cette usine sur les 6.000 salariés dans une dizaine de pays, dont 1.200 en France.

Société pionnière de l'aviation française, Latécoère fabrique des portes, fuselages, ailes, câblages et systèmes électroniques pour avions et satellites, et propose aussi de la maintenance et des services après-vente. Outre Airbus et Boeing, elle compte comme clients Embraer Dassault (Falcon, Rafale), Lockheed Martin et Bombardier.

AFP/VNA/CVN