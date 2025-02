En Thaïlande, le MotoGP lance son marathon 2025 sans son champion Jorge Martin, forfait

>> MotoGP : fractures à une main et à un pied pour le champion du monde Jorge Martin

>> MotoGP : "trop tôt" pour se fixer des objectifs, assure Quartararo

Photo : AFP/VNA/CVN

À eux deux, ils cumulent huit titres de champion en MotoGP : qui de l'Espagnol Marquez, 3e du général en 2024, ou du vice-champion sortant italien Francesco Bagnaia, sacré en 2022 et 2023, prendra le dessus dans le box Ducati ?

La nouvelle "Dream Team" sera certainement très scrutée dans la fournaise de Buriram, où il a fait plus de 35 degrés mi-février lors des tests d'avant-saison, dominés par Marquez.

"Je suis au bon endroit si je veux me battre encore pour le titre", a assuré le Catalan de 32 ans, qui a échangé les amabilités avec son coéquipier en conférence de presse. "Je dois apprendre de +Pecco+", qui connaît mieux la maison Ducati, a-t-il insisté.

"Ça sera une bataille intense, on sait à quel point Marc est fort", a déclaré de son côté le Turinois, 28 ans. "Je signe tout de suite pour finir premier et deuxième à chaque course."

Photo : AFP/VNA/CVN

Si les deux pilotes se sont souvent battus aux avant-postes l'an dernier - Bagnaia disposait alors d'une Ducati 2024, Marquez n'avait que le modèle 2023 dans l'équipe satellite Ducati-Gresini, -, ils joueront désormais à armes égales sur les 22 circuits au programme cette année, un record.

Une bataille annoncée à laquelle ne se joindra pas Jorge Martin en Thaïlande : le nouveau No1, après sa première couronne en catégorie reine, a subi de grosses chutes ces dernières semaines, qui ont causé sept fractures en tout.

Après l'opération du Madrilène à la main gauche en début de semaine, son équipe a exclu un retour au prochain Grand Prix, en Argentine dans deux semaines, sans évoquer de calendrier de reprise.

Grand chambardement

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la première fois depuis 2003 que le championnat lance sa saison dans cette partie du monde. Le GP du Qatar, qui ouvre la saison ces dernières années, a été décalé en avril en raison du ramadan.

En Thaïlande, le défi sera de taille face à l'humidité rendant la chaleur étouffante. La séquence sera d'autant plus éreintante pour la moitié de la grille qui découvre une nouvelle équipe.

Le championnat hérite en effet d'une grille chamboulée, marquée par un jeu de chaises musicales et l'arrivée de trois débutants : le Japonais Ai Ogura, champion en titre de Moto2, chez Aprilia-Trackhouse, l'Espagnol Fermin Aldeguer chez Ducati-Gresini, et le Thaïlandais Somkiat Chantra chez Honda-LCR.

Dans les écuries d'usine, outre l'arrivée de Marquez chez Ducati et celle de Martin chez Aprilia, où il fera équipe avec l'Italien Marco Bezzecchi (ex-Ducati-VR46), la pépite Pedro Acosta a été promue chez KTM au côté du Sud-africain Brad Binder.

Pour sa deuxième saison, l'Espagnol de 20 ans, encore en quête de sa première victoire en MotoGP, s'est révélé très véloce lors des essais face à ses aînés de la flotte KTM, qui comprend aussi l'équipe française Tech3.

Arsenal Ducati réduit

S'il a fort à parier que Ducati, championne en titre des constructeurs, dominera encore le plateau, elle ne comptera plus "que" quatre motos (contre six en 2024), en plus de ses deux navires amiraux officiels : les Gresini d'Aldeguer et d'Alex Marquez, le frère de Marc, et les VR46 des Italiens Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio.

L'écurie Pramac a quitté le giron Ducati pour faire courir des Yamaha, ce qui permet au constructeur japonais de se renforcer, lui qui a perdu sa place parmi les premières du plateau.

La firme aux diapasons ne pouvait plus compter depuis 2023 que sur ses deux motos d'usine pour son programme de développement ce qui ralentissait sa progression par rapport à ses concurrentes.

Suffisant pour que son champion du monde 2021, le Français Fabio Quartararo, revienne au sommet ? Les essais ont confirmé le regain de forme de Yamaha aperçu fin 2024.

"Je me sens prêt. Je pense qu'on est meilleurs que l'an dernier", a déclaré jeudi 27 février le Niçois, tout en concédant que "pour la première partie de saison, c'est presque impossible" de battre Ducati.

Son compatriote Johann Zarco, avec sa modeste Honda-LCR, vise le top 10. "En étant bien frais, il y a moyen de bien exploiter la moto" à Buriram, a-t-il assuré.

AFP/VNA/CVN