Jeux Olympiques-2032 : l'Australie va construire un nouveau stade

>> JO-2024 : Los Angeles rallume la lumière, au terme d'un show de clôture plutôt sombre

>> JO-2024 : 17,1 millions de téléspectateurs pour la cérémonie de clôture

Une série de projets d'infrastructures en amont des JO-2032 a été dévoilée par le Premier ministre de l'État du Queensland (Est), David Crisafulli, dont un nouveau stade "de classe mondiale" au cœur de Brisbane, et un centre aquatique pouvant accueillir 25.000 spectateurs pour des événements de natation, plongeon ou encore water-polo.

La ville australienne a été choisie en juillet 2021 pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2032, leur troisième occurrence en Australie après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000.

Le village principal des athlètes sera construit à proximité du complexe sportif Brisbane Showgrounds et deux autres villages, moins grands, seront établis sur la Sunshine Coast et la Gold Coast - les côtes respectivement au nord et au sud de Brisbane.

D'autres infrastructures bénéficieront d'améliorations, comme le Centre de tennis du Queensland et le complexe de hockey de la Gold Coast, ont annoncé les responsables.

APS/VNA/CVN