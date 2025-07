MotoGP : Marc Marquez remporte le sprint en Allemagne, Quartararo troisième

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a arraché samedi 12 juillet la victoire lors de la course sprint du Grand Prix d’Allemagne de MotoGP, 11 e manche de la saison, après avoir doublé l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) dans le dernier tour, alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a pris la troisième place.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parti en pole position, le Catalan a manqué son premier freinage et s'est rapidement retrouvé relégué au cinquième rang, mais il est revenu petit à petit et a finalement privé Bezzecchi de victoire dans les dernières secondes.

C'est le dixième succès en onze courses sprint cette saison pour Marc Marquez, qui augmente encore son avance en tête du championnat du monde pour la porter à 78 longueurs sur son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement huitième samedi 12 juillet.

Le sextuple champion du monde de MotoGP a ainsi confirmé qu'il était dans son jardin au Sachsenring où il visera dimanche 13 juillet un neuvième succès en 10 Grands Prix dans la catégorie reine.

"J'ai pris plus de risques, j’ai forcé, j’ai même failli tomber, mais je suis ravi d’avoir gagné et pris encore 12 points. Si demain (dimanche) c’est mouillé, il faudra réfléchir un petit peu plus !", a estimé l'Espagnol au micro de Canal+.

Quartararo, parti au 7e rang, a réalisé un superbe départ pour s'emparer de la troisième place. Longtemps deuxième après la lourde chute de l'Italien Franco Morbidelli, le Niçois n'a toutefois pas pu résister au retour de Marquez.

Photo : AFP/VNA/CVN

En revanche, il a très bien contenu l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) dans les derniers tours, malgré la supériorité de la moto du Transalpin.

"C'est incroyable, je ne pensais pas terminer sur le podium. J'ai pris un très bon départ et bien que je n'avais pas de super sensations sur cette piste mouillée, ça s'est bien passé. D'habitude j'ai du mal dans ces conditions mais aujourd'hui on a fait du bon boulot", s'est réjoui le champion du monde 2021 sur Canal+.

L'Australien Jack Miller (Yamaha-Pramac) a terminé cinquième, réalisant ainsi son meilleur résultat de la saison, devant son ancien coéquipier sud-africain Brad Binder (KTM).

L'autre Français, Johann Zarco (Honda-LCR), qui avait fait le choix de chausser un pneu arrière medium alors que presque tous les autres concurrents avaient opté pour un tendre, a pris la septième place après s'être élancé en deuxième position.

Le double champion du monde (2022, 2023) Francesco Bagnaia, coéquipier de Marc Marquez chez Ducati, a connu une journée cauchemardesque: seulement 11e des qualifications, l'Italien a terminé à un décevant 12e rang lors du sprint.

AFP/VNA/CVN