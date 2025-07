Tour de France : encore une journée "presque parfaite" pour Pogacar

Tadej Pogacar a de nouveau frappé fort vendredi 12 juillet en remportant avec autorité l’étape de Mûr-de-Bretagne. Le Slovène a devancé au sprint un groupe de favoris et repris le maillot jaune, consolidant encore un peu plus sa domination sur ce Tour. Une journée presque parfaite, ternie seulement par la chute de son coéquipier Joao Almeida.

Sur les pentes abruptes du "mur breton", Pogacar a placé une attaque tranchante à 200 m de l’arrivée, laissant tous ses rivaux derrière lui, Jonas Vingegaard en tête. Remco Evenepoel, Oscar Onley et Kévin Vauquelin n’ont pu suivre le rythme.

"Un luxe" d'avoir Almeida

"Je suis super content de gagner dans cette montée emblématique", a réagi le champion du monde, Pogacar, déjà vainqueur mardi 8 juillet à Rouen, qui signe en Bretagne sa 101e victoire, la 19e sur le Tour. Il devance désormais Evenepoel de 54 secondes au général, Vauquelin de 1'11 et Vingegaard de 1'17.

"Une journée presque parfaite", a-t-il résumé.

Absent du final, Mathieu van der Poel, porteur du maillot jaune, avait laissé trop d’énergie la veille dans l’échappée. "Je savais que je le perdrais aujourd’hui", a reconnu le Néerlandais, déjà vainqueur ici il y a quatre ans.

La seule mauvaise nouvelle pour UAE est venue de la violente chute de Joao Almeida, survenue à 6 km de l’arrivée dans une descente. Touché à une côte, le Portugais souffre d’une fracture sans complication et d’abrasions profondes, mais devrait poursuivre la course. "Les prochains jours seront difficiles", a prévenu son équipe. Almeida, relégué à plus de dix minutes, sort du jeu pour le podium. "C’était un luxe de l’avoir dans le général", a regretté Pogacar.

Costiou s'est fait plaisir

Malgré cette perte, le Slovène peut compter sur un collectif impressionnant. Il a salué le travail de Tim Wellens, "formidable capitaine de route", Jhonatan Narvaez, "précieux dans le final", et Nils Politt, "machine à contrôler l’échappée".

La course a été rapide dès le départ, avec une moyenne de plus de 50 km/h durant les deux premières heures. Une échappée de cinq coureurs a animé la journée : Geraint Thomas, Ivan Garcia Cortina, Marco Haller, Alex Baudin et le Breton Ewen Costiou.

Ce dernier s'est fait plaisir en sortant de l'échappée pour faire seul en tête la première ascension du mur final, devant un public en ébullition, avant d'être repris.

Les deux prochaines étapes, promises aux sprinteurs, devraient offrir un répit relatif. Mais le Tour, selon Evenepoel, "est loin d’être terminé". Et à ce rythme, comme le dit le sprinteur Biniam Girmay, "Pogacar pourrait bien viser aussi le maillot vert".

