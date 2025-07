La septième étape du Tour de France : retour à l'Alpe d'Huez breton

Photo : AFP/VNA/CVN

Longue de 197 km, avec 2.450 m de dénivelé positif, l'étape finira sur un circuit qui empruntera à deux reprises la fameuse côte, la première fois à quinze kilomètres du but, puis à l'arrivée.

Ce sera la cinquième fois que le Tour se termine à Mûr-de-Bretagne après les victoires de Cadel Evans en 2011, Alexis Vuillermoz en 2015, Dan Martin en 2018 et Mathieu van der Poel en 2021.

Il y a quatre ans, le Néerlandais avait déclenché un torrent d'émotions en signant sa première victoire sur le Tour pour endosser le maillot jaune que son grand-père, Raymond Poulidor, décédé quelques mois plus tôt, n'avait jamais porté.

"Mûr-de-Bretagne devient quelque chose de traditionnel, explique le directeur course Thierry Gouvenou. On se rappelle des tactiques de Mathieu van der Poel la dernière fois. Il avait attaqué pour aller chercher des bonus. Cette année, il n'y a pas de bonus. Mais on peut avoir une super explication dans la montée finale. Les sprinteurs n'auront pas leur mot à dire."

En revanche, il est très possible que Tadej Pogacar ait, lui, envie de décrocher une nouvelle victoire dans cet effort pour purs puncheurs au terme d'une montée de 2 km à 6,9% de moyenne.

En route, le peloton passera par Yffiniac, la ville natale de Bernard Hinault, l'occasion de rendre hommage au dernier vainqueur français de la Grande Boucle, en 1985.

Départ à Saint-Malo à 12h10 (réel à 12h25), arrivée à Mûr de Bretagne à 16h51 (horaire calculé sur une moyenne de 44 km/).

Photo : AFP/VNA/CVN