MotoGP : Marc Marquez décroche sa 100e pole position au Mugello

Photo : AFP/VNA/CVN

Le leader du championnat du monde a devancé de 59/1000e son coéquipier, vainqueur des trois dernières éditions du GP d'Italie.

Marquez a signé la 100e pole position toutes catégories confondues de sa carrière, dont 78 en MotoGP, devant un public italien tout acquis à la cause de "Pecco" Bagnaia et qui n'a pas manqué de conspuer le sextuple champion du monde.

"Je suis très heureux de décrocher une +pole+ sur un circuit, où, théoriquement, je ne suis pas le meilleur", a souligné Marquez qui a remporté quatre des huit précédents Grands Prix de la saison.

"Décrocher la pole ici montre qu'on est au niveau, mais il va falloir attendre le sprint pour savoir où on en est vraiment. ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas la supériorité qu'on avait en Aragon et beaucoup de pilotes sont rapides sur ce circuit, à commencer par Maverick Vinales", 5e des qualifications, a prévenu le Catalan qui ne compte qu'une victoire (2014) au Mugello.

Lors de la précédente étape du championnat, il y a deux semaines, Marquez avait écoeuré la concurrence et réalisé le doublé sprint et GP d'Aragon.

Son duel avec Bagnaia, dans la touffeur toscane, s'annonce palpitant et pourrait marquer un tournant dans la course au titre mondial. Le pilote italien, 3e du championnat du monde, accuse 93 points de retard sur Marquez.

"J'aurais préféré partir en pole, mais au moins, j'ai pu me battre pour la pole, ce n’est déjà pas mal", a-t-il souligné. "Je vais essayer de prendre le meilleur départ possible et pousser très fort, pour le sprint, il faut rester devant et dicter le rythme", a prévenu le double champion du monde.

La première ligne est complétée par Alex Marquez (Ducati-Gresini), auteur du 3e chrono à 83/1000e. Le Français Fabio Quartararo (Yahama) a signé le 4e temps, à 242/1000e de Marquez.

Le champion du monde 2021 a chuté vendredi 20 juin lors de la première partie des essais qualificatifs et s'est luxé l'épaule gauche qu'il s'est fait remettre en place au bord du circuit. L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR), s'élancera, lui, en 14e position.

AFP/VNA/CVN