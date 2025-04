Mode : l'enseigne The Kooples cédée par MF Brands Group

Le groupe suisse MF Brands Group, propriétaire notamment de Lacoste, Aigle et Gant, a annoncé jeudi 17 avril avoir cédé à un groupe industriel français, Verdoso, la marque de luxe accessible The Kooples.

"Le groupe Verdoso, dont l’approche entrepreneuriale et l’expérience dans la transformation et le soutien d’entreprises sont reconnues, accompagnera désormais The Kooples dans son développement", a commenté dans un communiqué le groupe suisse.

En janvier, MF Brands Group (ex-Maus Frères International) avait déclaré vouloir "se centrer sur des activités correspondant à son ADN".

Il détenait The Kooples depuis 2019.

L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, cède au groupe Verdoso, spécialisé dans l'investissement dans des entreprises en difficulté, l’intégralité des activités liées à la marque The Kooples.

La marque française, fondée à Paris en 2008 par les trois frères Elicha, propose une gamme de vêtements et accessoires de luxe accessible pour femmes et hommes.

MF Brands Group est présent dans près de 100 pays, à travers plus de 2.400 boutiques et emploie 12.000 personnes, selon son communiqué.

Selon cette même source, le groupe Verdoso "a pris le controle directement ou indirectement de plus de 30 entreprises" depuis sa création en 1997.

