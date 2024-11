JD Sports rachète le français Courir pour se développer en Europe

Photo : AFP/VNA/CVN

L'opération est "une opportunité de renforcer notre +leadership+ en Europe et de développer notre part de marché dans les principaux pays européens", à commencer par la France qui y est "le premier marché de la +sneakers+", a expliqué Régis Schultz mercredi 27 novembre.

Les deux enseignes vont coexister car "la clientèle de Courir est différente de celle de JD Sports, plus féminine et un peu plus âgée", précise-t-il. Courir exploite aujourd'hui 323 magasins sous l'enseigne Courir en France, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et au Luxembourg.

36 autres magasins sont exploités via des accords de franchise sous l'enseigne Courir, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et dans les outre-mers français. Le distributeur "exploite également 3 magasins sous l'enseigne Naked", précise JD Sports dans un communiqué.

En 2023, Courir a réalisé 725,8 millions d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice avant intérêts et impôts de 50,3 millions d'euros, selon la même source.

Le prix d'acquisition est de 520 millions d'euros, "financé par l'utilisation de liquidités existantes et par le tirage d'une ligne de crédit renouvelable", dit encore JD Sports. Le groupe prévoit de "poursuivre le développement de Courir à travers l'Europe" avec l'équipe actuelle, dont le patron Pierre Chambaudrie.

La Commission européenne avait avalisé l'opération fin octobre, demandant notamment de céder 15 magasins Courir en France et 6 magasins Courir au Portugal.

Ils "seront cédés à Snipes au cours du premier trimestre de l'exercice 2026", assure JD Sports, précisant qu'ils conserveront "l'enseigne Courir jusqu'à leur cession à Snipes".

Interrogé sur le temps passé entre l'annonce de l'acquisition et sa finalisation, M. Schultz a indiqué "ne pas souhaiter commenter le temps pris par les instances européennes pour valider les acquisitions", se bornant à observer qu'une opération de même ampleur a "pris un mois" pour être validée aux États-Unis.

Coté à la bourse de Londres, JD Sports a réalisé 10,4 milliards de livres (environ 12,5 milliards d'euros au cours de mercredi 27 novembre) de chiffre d'affaires en 2023, pour un bénéfice net à 538,8 millions de livres. Il a racheté en avril son concurrent américain Hibbett pour 1,1 milliard d'USD.

AFP/VNA/CVN