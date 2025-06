Ligue des champions : le PSG sacré pour la première fois de son histoire

Photo : AFP/VNA/CVN

Le club parisien devient ainsi la deuxième équipe française à soulever la plus prestigieuse coupe d'Europe, 32 ans après le sacre de l'OM en 1993. Le PSG s'était déjà adjugé la Coupe des Coupes en 1996, une compétition désormais disparue du calendrier.

Paris, qui s'offre un quadruplé inédit en France (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions), a totalement dominé la rencontre, effectuant une véritable démonstration face à des Intéristes dépassés par la technique et le jeu collectif adverse.

Le PSG a fait la différence très rapidement grâce à des buts d'Achraf Hakimi (12e) et de Désiré Doué (20e), préféré à Bradley Barcola au coup d'envoi.

Le jeune attaquant international français (19 ans), passeur décisif sur l'ouverture du score, a éclaboussé le match de son talent en marquant un troisième but en seconde période (63e) avant un quatrième signé du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (73e) puis un cinquième, œuvre du jeune Senny Mayulu (86e).

Signe de l'exploit parisien, il s'agit du plus gros écart dans une finale de C1.

Pour l'Inter Milan, également finaliste malheureux en 2023 (défaite contre Manchester City), la déception est immense puisque la formation italienne, 2e de Serie A derrière Naples après avoir longtemps mené le championnat, termine la saison sans trophée. Les Nerazzurri échouent dans leur quête d'une 4e C1 après leurs victoires en 1964, 1965 et 2010.

Ce succès couronne l'incroyable développement du PSG depuis son rachat en 2011 par le Qatar via le fonds Qatar Sports Investments (QSI). Les nouveaux propriétaires avaient clamé à leur arrivée leur volonté de gagner la Ligue des champions et auront finalement mis 14 ans avant d'y parvenir après notamment un premier échec en finale en 2020 contre le Bayern Munich (1-0).

Les dirigeants parisiens ont d'abord misé sur une politique de stars, qui a trouvé son paroxysme avec le recrutement de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, avant de changer d'orientation avec l'arrivée au poste d'entraîneur de Luis Enrique et le départ de Kylian Mbappé à l'été 2024 au Real Madrid.

Le sacre parisien doit beaucoup au technicien espagnol, désormais l'homme fort du secteur sportif et qui a mis l'accent sur le collectif. L'ex-joueur du Real Madrid et du FC Barcelone inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de la Ligue des champions en tant qu'entraîneur, dix ans après le succès glané aux commandes du Barça (2015).

Désiré Doué, le jeune prodige dans la cour des très grands

Un doublé et une passe décisive : Désiré Doué, 20 ans dans trois jours, a envoyé le PSG au bout de ses rêves en éclaboussant la finale de la Ligue des champions (5-0) par son aisance technique et l'assurance d'un immense joueur.

"On l'a fait, on a écrit l'histoire. C'est incroyable, c'est un rêve qui devient réalité". Ce 31 mai 2025, encore inconnu par le grand public il y a moins d'un an, l'attaquant français est entré dans l'histoire du foot en devenant le premier joueur à être impliqué sur trois buts en finale de Ligue des champions.

Il est désormais une star du foot mondial et sera célébré comme un roi dimanche 1er juin à Paris après une démonstration totale à Munich face à l'Inter, dépassé à tous les niveaux.

Auteur d'une passe décisive pour Achraf Hakimi, d'un but huit minutes plus tard et d'un autre à l'heure de jeu, Désiré Doué a réussi à éclipser Ousmane Dembélé, sur la route d'un premier Ballon d'or et son autre acolyte de l'attaque Khvicha Kvaratskhelia. Et il a été élu naturellement homme du match de cette finale historique par l'écart de buts.

Photo : AFP/VNA/CVN

En huit minutes, il était déjà entré dans l'histoire du PSG mais aussi de la Ligue des champions en étant le plus jeune joueur à réaliser le doublé but/passe décisive et le sixième de l'histoire de la compétition, selon le statisticien Opta.

"Pétri de talent"

Il a d'abord passé à Achraf Hakimi, seul devant le but, concluant un sublime mouvement parisien (1-0, 12e), avant d'être délicieusement servi par Ousmane Dembélé pour dégainer une frappe déviée par Di Marco (2-0, 20e) qui a trompé Yann Sommer.

À l'heure de jeu, il a conclu un contre éclair du PSG avec une assurance incroyable et une frappe clinique (3-0, 63e). Il a célébré, extatique et torse nu, son doublé devant les supporters parisiens. Son 15e but de la saison et son 5e en Ligue des champions.

Il avait déjà marqué les esprits en 8e de finale à Liverpool, où il avait inscrit le tir au but vainqueur, le tout dans un calme remarquable.

Préféré à Bradley Barcola samedi soir 31 mai à Munich, l'ancien Rennais a fait ce qu'il sait faire de mieux, sans aucune pression apparente et c'est ce qui est peut-être le plus remarquable : des crochets irrésistibles, des conduites de balles délicieuses, et des frappes pures.

Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Rennes cet été, il a pris quelques mois pour s'adapter à un club de l'envergure du PSG et aux demandes de Luis Enrique, avant d'éclore pleinement cet hiver, au même moment où Paris allait mieux.

Nommé meilleur espoir de la Ligue 1 cette saison, Doué a été le plus en place dès le début de la finale, en provoquant le premier coup franc excentré à gauche (7e) et frappant le premier au but (10e), même si cela a été sans danger pour l'Inter.

Celui qui est le premier joueur français à jouer une finale à moins de 20 ans continue parfois de garder trop le ballon mais difficile de lui en vouloir tant c'est un régal à voir.

"Désiré Doué est pétri de talent, il va aller loin, il est très mature, très professionnel", glissait il y a quelques jours Ousmane Dembélé, discret samedi soir 31 mai.

"Il est en train de récolter les fruits de son travail. Il va continuer à évoluer. Il est dans le club qu'il lui faut pour grandir", disait de lui son entraîneur au mois de mars.

En deux mois, il a déjà bien grandi. Il y a quelques semaines, l'ancien joueur du PSG, Javier Pastore, disait que Paris avait "des jeunes joueurs qui seront les meilleurs du monde dans les cinq ou les dix prochaines années". Mais Désiré Doué n'a clairement pas le temps.

À Paris, la fête bat son plein après le sacre

Photo : AFP/VNA/CVN

Les scènes de liesse se multiplient à Paris samedi 31 mai après la victoire du PSG 5-0 face à l'Inter Milan, à Munich en finale de la Ligue des champions, avec des rassemblements de supporters autour du Parc des Princes et des Champs-Elysées, et quelques incidents.

Même sans joueur sur le terrain, le Parc des Princes a résonné comme pour les plus belles affiches et a rugi à chacun des cinq buts des Parisiens, qui ont assuré une démonstration sans contestation possible contre l'Inter Milan (5-0).

"C'est comme si le match se passait à la maison", a lancé le rappeur Vacra, l'un des acteurs du spectacle d'avant-match dans un Parc des Princes où 48.000 billets ont été mis à la vente pour l'occasion afin de profiter de la finale avec quatre écrans géants au niveau du rond central.

Chaque gros plan sur des supporters italiens en détresse a été célébré comme un but ou presque tandis que Désiré Doué, héros du match avec son doublé, a été longuement ovationné lors de sa sortie.

"En tachycardie"

Supporter du PSG depuis plus de 20 ans, Clément, maillot de Dembélé sur le dos, exulte : "C'est trop bon ! Et tellement mérité ! On a un chant qui parle de galères et de combats, ça n'a pas toujours été facile. Mais on a retrouvé la foi cette année avec une équipe sans star. C'est 11 mecs qui jouent les uns pour les autres".

"Je m'attendais à être en tachycardie tout le match et finalement on a plié ça d'entrée. Quelle démonstration !", s'enthousiasme Simon, maillot du PSG version 1992, son année de naissance, sur le dos.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dès le coup de sifflet final, un son et lumière avec des flammes a illuminé le terrain tandis que quelques kilomètres plus loin, la Tour Eiffel a brillé de mille feux aux couleurs parisiennes.

Mais en-dehors, les supporters regroupés notamment sur les Champs-Elysées, interdits aux voitures pour l'occasion, et sur la place du Trocadéro, ont célébré bien plus tôt le sacre, à grands coups de pétards, de chants et de coups klaxon.

Les manifestations de joie ne sont pas allées sans débordements : les 5.400 policiers et gendarmes mobilisés pour la soirée à Paris et son agglomération ont eu recours au canon à eau sur les Champs-Elysées et ont dû évacuer des supporters descendus sur le périphérique alors même que le match se jouait encore.

À 22h45, moment de la fin de match, 81 personnes avaient été interpellées, concentrées Porte de Saint-Cloud et en haut de l'avenue des Champs-Elysées, notamment pour "détention de mortiers d'artifice, produits incendiaires", selon la préfecture de police.

Sur les Champs, beaucoup de vitrines de magasins ont été préventivement recouvertes de panneaux en bois léger par crainte de débordements, comme lors de la demi-finale retour.

"Comme en 98"

Les célébrations vont durer une bonne partie de la nuit, notamment autour des Champs-Elysées. Une parade est prévue dimanche 1er juin pour présenter le trophée. L'équipe parisienne sera également reçue par le chef de l'État Emmanuel Macron, dimanche à l'Élysée.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est énorme d'être là ce soir, c'est historique ! Les Champs y a que ça à Paris ! J'ai suivi le match sur mon téléphone avec eux [ses trois amis, NDLR]. On est là pour l'ambiance et on va célébrer, jusqu’à ce qu’il nous poussent dehors", savoure Amine, 19 ans, venu de Nanterre

Romain, 48 ans, est venu sur les Champs avec sa compagne. "On habite dans l'Ouest de Paris, on a marché 30 minutes pour venir. Quand la France gagne, on va sur les Champs, on était venu en 2018, j'étais là en 98... on attendait que Paris gagne depuis si longtemps", raconte-t-il. "Par contre, l'ambiance est un peu particulière, on s'attendait à des chants...", souligne-t-il quelques secondes plus tard, après un mouvement de foule.

Le Collectif Ultras Paris (CUP) avait appelé les supporters à célébrer "sans débordements".

"Ca va être incroyable à Paris, mais s'il vous plaît pas de violence, on ne casse rien, on est tranquilles, on fait la fête seulement", a plaidé l'attaquant du PSG Ousmane Dembélé au micro de CBS après la rencontre.

AFP/VNA/CVN