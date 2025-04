Tunisie : pas moins de 2.000 participants seront présents au FITA 2025

Placée sous le haut patronage du président de la République, Kaïs Saïed, la 8 e édition de la conférence internationale du "Financing Investment and Trade in Africa - FITA 2025", est attendue les 6 et 7 mai dans la capitale tunisienne, Tunis.

Pas moins de 2.000 participants représentant plus de 60 pays et régions sont attendus à Tunis.

D'après un communiqué du Tunisia Africa Business Council (TABC), organisateur de l'événement, ce rendez-vous d'envergure régionale et internationale sera organisé en partenariat avec les ministères tunisiens des Affaires étrangères et de l'Économie et de la Planification.

"Cette édition sera d'une importance particulière, du fait qu'elle coïncide avec le 10e anniversaire de la création du TABC : une décennie d'engagement au service du rapprochement économique entre la Tunisie et le reste du continent africain", note l'organisateur.

Parmi les invités figurent de hauts responsables gouvernementaux, ministres, dirigeants d'institutions internationales et régionales. Pour cette édition, cinq pays seront à l'honneur, avec des sessions dédiées à l'investissement en RDC, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, à Madagascar et en Guinée.

Cette édition 2025 du FITA sera placée sous le signe : "Impulser la transformation de l'Afrique" et focalisera, notamment, sur les défis majeurs et les locomotives de la croissance en Afrique, outre des dossiers comme la transformation industrielle, la transition énergétique, la digitalisation, la modernisation des infrastructures et de la logistique.

Le programme du FITA2025 comprendra 14 panels de haut niveau, dix événements thématiques, sept ateliers spécialisés et une nouveauté, à savoir les "FITA pitch days ", une initiative dédiée aux porteurs de projets innovants, qui auront l'opportunité de présenter leurs idées devant un panel d'investisseurs internationaux et d'institutions de financement.

