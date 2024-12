Ligue 1

Lyon récupère facilement la 5e place à Angers

Doublé juste avant le début de leur match par Nice qui avait pris le meilleur sur Le Havre (2-1), les Gones repassent devant les Aiglons avec 25 points contre 23. Angers reste provisoirement 14e avec 13 points, à portée de Saint-Etienne (15e) et Nantes (17e) qui jouent dimanche.

Face à la plus mauvaise équipe à domicile de la Ligue 1, avec quatre points pris en sept matches seulement, l'OL a plutôt maîtrisé les évènements. Le milieu de terrain avec Nemanja Matic, Jordan Veretout, Corentin Tolisso et Rayan Cherki a dicté le tempo, même s'il a peut-être parfois péché par excès de patience.

Et comme le SCO n'a jamais vraiment réussi à emballer la rencontre lorsqu'il arrivait à mettre le pied sur le ballon, l'impression globale a été celle d'une victoire des plus tranquilles.

Il a ainsi fallu attendre le temps additionnel du premier acte pour voir l'OL trembler sur un coup-franc excentré de Farid El Melali qui a touché le poteau, puis Lucas Perri avant de sortir en corner.

Un autre tir d'El Melali de peu au-dessus (49e) ou une frappe en angle fermé de Jim Allevinah (58e) sont les seules autres occasions où la domination des visiteurs a vacillé.

Mikautadze, premier soliste

Pour le reste, l'action s'est souvent concentrée devant le but des noirs et blancs dont le meilleur joueur - et ce n'est jamais bon signe -, a été le gardien Yahia Fofana.

Dès la 6e minute, il est bien intervenu sur une frappe de son quasi-homonyme Malik Fofana, avant de réaliser un arrêt magnifique pour sortir de sa lucarne gauche une tentative enroulée de Veretout, à la conclusion d'un très beau mouvement collectif (43e).

S'il a été tout heureux de voir un autre tir de Veretout, qui l'avait pris à contre-pied après avoir été dévié juste devant lui par un défenseur, raser le poteau droit, il n'a rien pu faire sur les trois très beaux buts lyonnais.

L'ouverture du score avait été l'œuvre du latéral Nicolas Tagliafico, d'une tête smashée, à la réception d'un corner (26e). Peu avant l'heure de jeu, après une action qui a ressemblé à un entraînement pour le jeu dans les petits espaces, Cherki, avait doublé la mise de près (55e).

Rentré à la place d'Alexandre Lacazette collectif mais peu tranchant, Georges Mikautadze a couronné la soirée d'un joli numéro en solo sur la droite de la défense angevine pour placer une frappe lourde sous la barre de Fofana (88e).

De bon augure pour les Lyonnais avant un match capital contre Francfort, jeudi, en Ligue Europa, et un déplacement au Parc des Princes pour défier le Paris SG le week-end prochain.

