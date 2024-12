Angleterre : Manchester City relève la tête, Liverpool freiné

Manchester City a passé ses nerfs contre Nottingham (3-0) pour mettre derrière lui une série de sept matches sans victoire, mercredi 4 décembre, et remettre un peu de pression sur le leader Liverpool, accroché 3-3 à Newcastle.

>> Angleterre : Manchester City en pleine crise, Liverpool en profite

>> Angleterre : Arsenal encore ralenti, Manchester United gagne avant Amorim

>> Angleterre : Arsenal fait parler la poudre et double Manchester City

Photo : AFP/VNA/CVN

Les quadruples tenants du titre ont remis la marche avant dans une Premier League où ils avaient dévissé, plombés par un enchaînement catastrophique de quatre défaites consécutives.

Il leur fallait bien cela pour caresser l'espoir, abîmé, de converser leur couronne à l'issue de la saison, au regard du rythme imprimé par ses concurrents.

Certes, Liverpool a lâché deux points à Newcastle, avec une égalisation concédée à la 90e minute d'une rencontre aux multiples rebondissements. Mais l'actuel leader a déjà amassé un impressionnant butin de 35 points après 14 journées.

Derrière, deux rivaux de Londres sont au coude à coude: Chelsea (2e, 28 pts), a cartonné la lanterne rouge Southampton 5 buts à 1, et Arsenal (3e, 28 pts) a dominé 2-0 Manchester United à la maison.

Manchester City occupe la quatrième place avec 26 points et reste à portée de tir de Brighton (5e, 23 pts), adversaire jeudi 5 décembre de Fulham.

De Bruyne, retour gagnant

L'essentiel, pour les "Citizens", était de renouer avec une victoire qui les fuyait depuis le 26 octobre, une éternité à leur échelle. Et ils l'ont fait de manière convaincante.

L'acteur majeur du redressement s'appelle Kevin De Bruyne. Le Belge, miné par une blessure cet automne, a guidé les siens vers le succès pour sa première titularisation depuis mi-septembre en championnat.

Il a été à l'origine du premier but, inscrit par Bernardo Silva (8e, 1-0), puis marqué le second (31e, 2-0) sur un bon service de Jérémy Doku, le troisième buteur (57e, 3-0).

"Nous avons gagné. C'est tout ce qui compte. Aujourd'hui est un bon jour", a résumé l'entraîneur Pep Guardiola, fragilisé au coup d'envoi par sept matches sans victoire, toutes compétitions confondues.

Le leader flamboyant, Liverpool, restait lui sur sept victoires consécutives, avec le scalp du Real Madrid et de City, justement, la semaine dernière. Mais la série rose s'est arrêtée à St James's Park.

L'attaquant vedette des "Reds", Mohamed Salah, a pourtant tout fait pour prolonger la dynamique: il a servi Curtis Jones (50e, 1-1), marqué lui-même (68e, 2-2), tiré sur la barre transversale (82e) puis réalisé un doublé après un contrôle en pivot et une frappe du gauche (83e, 3-2).

Mais Fabian Schär a égalisé à la 90e pour Newcastle et infligé à Liverpool son deuxième match nul de la saison en Premier League (contre une défaite et onze victoires).

Photo : AFP/VNA/CVN

Amorim battu

Chelsea a de son côté martyrisé Southampton, réduit à dix en première période, grâce notamment à ses Français. Axel Disasi (7e, 1-0) et Christopher Nkunku (17e, 2-1) ont fêté leur rare titularisation en championnat avec un but, et Malo Gusto s'est offert une passe décisive.

Arsenal a lui dominé Manchester United et son nouvel entraîneur, Ruben Amorim, grâce à des buts sur corners des défenseurs Jürrien Timber (54e) et William Saliba (73e) en seconde période.

Moribonds avant la trêve internationale, les "Gunners" ont retrouvé du peps depuis : ils ont enchaîné quatre victoires, contre Nottingham Forest (3-0), le Sporting (5-1), West Ham (5-2), et donc Manchester United.

Les "Red Devils" sont eux onzièmes après avoir concédé la première défaite de l'ère Ruben Amorim. L'entraîneur portugais avait auparavant enregistré un match nul à Ipswich (1-1), dominé largement Everton (4-0) et, entretemps, gagné 3-2 contre Bodo-Glimt en Ligue Europa.

Aston Villa, septième, a repris des couleurs contre Brentford (3-1). L'équipe d'Unai Emery n'avait plus gagné depuis mi-octobre, soit huit matches d'affilée.

Le mal classé Everton (15e, 14 pts) n'a lui fait qu'une bouchée de l'avant-dernier, Wolverhampton (4-0). Il s'agit de la troisième victoire de la saison pour les "Toffees", la première depuis le 19 octobre.

Idéal, avant le derby contre Liverpool, samedi 7 décembre à Goodison Park.

AFP/VNA/CVN