F1 : Ocon écarté, Doohan pilotera pour Alpine à Abou Dhabi

Photo : AFP/VNA/CVN

"Alpine annonce la participation de son pilote de réserve Jack Doohan au Grand Prix d’Abou Dhabi 2024 en lieu et place d’Esteban Ocon. Ce changement permet de libérer Esteban pour qu'il pilote chez Haas lors des essais d'après-saison à Abou Dhabi", indiqué l'équipe franco-britannique dans un communiqué.

"Déjà annoncé comme pilote officiel au côté de Pierre Gasly pour la saison 2025, Jack Doohan courra avec le N°61, son numéro enregistré de réserviste, et participera également aux essais de fin de saison de l’équipe sur le Circuit de Yas Marina à Abou Dhabi", précise Alpine.

La rumeur de cette éviction anticipée avait enflammé dimanche le paddock du Grand Prix du Qatar et le directeur de l'écurie, Oliver Oakes, avait confirmé en fin de soirée que les deux parties étaient en négociations pour un départ anticipé du Français de 28 ans.

"On peut dire que ce serait une bonne chose de faire commencer Jack plus tôt, que pour Esteban ce serait bien de passer à autre chose plus tôt. Je pense que ça convient à tout le monde. La discussion est tout à fait naturelle. Honnêtement, Esteban a joué un rôle important dans cette équipe et, des deux côtés, cela convient à chacun", avait expliqué le Britannique.

Un peu plus tôt dans la soirée, Ocon avait déjà laissé planer le doute sur sa participation au Grand Prix d'Abou Dhabi en remerciant de manière appuyée ses mécaniciens et ingénieurs après son abandon précoce au GP du Qatar.

Arrivé en 2020 dans l'écurie Alpine, alors dénommée Renault, Ocon y a disputé 106 Grands Prix et décroché quatre podiums, dont une victoire, la seule de sa carrière en F1, en Hongrie en 2021.

Cette saison, il pointe en 14e position avec 23 points au classement des pilotes, grâce notamment à sa deuxième place inespérée sous le déluge au GP du Brésil début novembre.

AFP/VNA/CVN