Ligue 1 : à Lyon le derby, Rennes sombre en attendant Sampaoli

Lyon s'est imposé 1-0 face à Saint-Étienne dans le grand derby du football français, dimanche 10 novembre lors de la 11 e journée de Ligue 1 où Rennes a sombré devant Toulouse 2-0 sous les yeux de Jorge Sampaoli, fortement pressenti pour prendre la tête de l'équipe bretonne et présent au Roazhon Park.

>> Ligue 1 : gros coup d'arrêt pour Monaco, battu par Angers à Louis-II

>> L1 : Marseille passe la deuxième à Nantes

>> Ligue 1 : Marseille sombre à nouveau à domicile, contre Auxerre

Photo : AFP/VNA/CVN

Le "général" Alexandre Lacazette, capitaine lyonnais, a offert aux siens le 125e derby contre Saint-Étienne, en inscrivant en première période, le seul but de la rencontre (1-0, 29e). Ernest Nuamah, entré en fin de rencontre, a cru mettre Lyon à l'abri (81e), mais son but a été invalidé par la VAR à cause d'une main préalable de Georges Mikautadze.

Cette victoire à l'issue d'un match ouvert, d'un très bon niveau technique, où les Verts on eu quelques occasions de revenir en seconde période malgré la domination lyonnaise, permet à l'OL d'occuper avec 18 points et avant la trêve internationale la cinquième place de Ligue 1.

Saint-Étienne, qui n'a pas démérité, reste 16e, la place de barragiste, à égalité de points avec Angers et Nantes (10 points chacun).

Plus tôt dimanche 10 novembre, le Stade rennais, qui s'est séparé de Julien Stéphan jeudi 7 novembre, n'est pas parvenu à créer un électrochoc et s'est effondré face à Toulouse sous les yeux de Jorge Sampaoli, encaissant deux buts dès la première demi-heure de jeu.

L'Argentin Jorge Sampaoli, le probable prochain entraîneur de Rennes, assiste à la défaite du Stade rennais contre Toulouse en Ligue 1 le 10 novembre 2024 à Rennes

L'Argentin Jorge Sampaoli, le probable prochain entraîneur de Rennes, assiste à la défaite du Stade rennais contre Toulouse en Ligue 1 le 10 novembre 2024 à Rennes AFP Damien Meyer

L'Argentin, qui pourrait s'engager avec le club breton en début de semaine, va avoir du travail: les Bretons sont englués à la 13e place de Ligue 1, à un point seulement de la zone de relégation.

Le TFC, lui, déloge grâce à sa victoire en Bretagne Strasbourg de la dixième place du classement.

Brest patine en campionnat

Dans le même temps, en pleine célébration des 50 ans du club, Montpellier s'est rassuré à domicile en battant Brest 3 à 1, mais en mettant fin surtout à une série de cinq défaites en championnat.

Photo : AFP/VNA/CVN

Montpellier, s'il est toujours lanterne rouge, se rapproche du Havre, sèchement battu à domicile par Reims 3-0, qui n'a plus que deux points d'avance sur les Languedociens.

Brest, irrésistible en Ligue des champions, patine en Ligue 1 où le club breton n'occupe que la 12e place (13 points).

Reims, qui restait sur trois défaites, effectue une très bonne opération au classement en bondissant de trois places. Les Rémois sont sixièmes à égalité de points avec Nice et Lens (17 chacun).

Après le troisième but rémois, le match a été brièvement interrompu dans un moment de confusion où des chants à caractère homophobes étaient entonnés depuis les tribunes du stade Océane.

En début d'après-midi, Nice est parvenu à arracher un point contre Lille dans un match de haut niveau (2-2), grâce à un but en toute fin du temps additionnel du jeune entrant Tom Louchet, à l'Allianz Riviera.

Avec 19 points, Lille reste quatrième à une longueur de Marseille et du podium, tandis que cette égalisation tardive permet aux Aiglons de garder leur dynamique, avec sept matches sans défaite en L1, et de demeurer au moins provisoirement à la cinquième place avec 17 points.

La 12e journée de Ligue 1 se tiendra après la fenêtre internationale qui s'ouvre lundi 11 novembre, avec Monaco-Brest et PSG-Toulouse le 22 novembre.

AFP/VNA/CVN