Athlétisme

Lyles pourra rêver en grand aux JO, Richardson trébuche sur le 200 m

Le phénomène Noah Lyles a dominé un 200 m de feu aux sélections olympiques américaines et pourra bien rêver de quadruplé aux Jeux de Paris, alors que Sha'Carri Richardson a raté sa course et devra se contenter de la ligne droite.