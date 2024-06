F1 : Verstappen domine la première journée en Autriche

Sur les terres de Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen a dominé la première journée du Grand Prix d'Autriche de F1 en étant le plus rapide des essais libres, avant d'arracher la pole position de la course sprint.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec une monoplace moins dominatrice que lors des deux années écoulées, le triple champion du monde en titre doit s'employer de plus en plus pour repousser ses rivaux mais comme au Canada ou en Espagne, il y est encore parvenu en ce début de week-end au Red Bull Ring.

Samedi midi 29 juin, il s'élancera en tête de la course sprint, la troisième de la saison, devant les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, et sera un nouvelle fois le grand favori.

Lors de qualifications très tactiques au cours desquelles les écuries ont tenté au maximum de préserver leurs pneus en vue d'un programme chargé, Verstappen a su tirer son épingle du jeu in extremis en prenant le meilleur sur Norris pour seulement 93 millièmes de secondes en toute fin de Q3.

"Je suis très heureux de décrocher la première place des qualifications du sprint devant mes fans pour notre course à domicile. Tout s'est très bien passé aujourd'hui. La voiture a été plaisante à conduire et on avait tout de suite trouvé les bons réglages. C’est un très bon début de week-end", a savouré le leader du championnat du monde.

Ferrari, sous pression après deux week-ends décevants au Canada et en Espagne, n'a pas vraiment redressé la barre puisque l'Espagnol Carlos Sainz a pris la cinquième place alors que Charles Leclerc ne s'élancera qu'en 10e position.

Photo : AFP/VNA/CVN

Victime d'un problème d'anti-calage en sortant de son garage, le Monégasque n'a pas pu effectuer de tour rapide en Q3, ce qui a provoqué sa colère.

"Évidemment je ne suis pas content, mais le week-end est encore long. Je vais essayer de gagner quelques places durant la course sprint puis repartir à zéro pour préparer les qualifications du Grand Prix", a déclaré Leclerc.

Mercedes confirme

Mercedes, en revanche, a confirmé son renouveau en décrochant les quatrième et sixième places des qualifications et pourrait se mêler à la lutte pour le podium.

Une fois n'est pas coutume, le Mexicain Sergio Pérez a atteint la Q3 et débutera au septième rang, devant les deux Alpine des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Comme à Barcelone le week-end dernier, l'écurie française a réussi à hisser ses deux monoplaces en Q3 et semble poursuivre le redressement observé ces dernières semaines après un début de saison catastrophique.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le point positif est que nous ayons été performants et que nous soyons bien placés pour le sprint. Il nous reste du travail et des choses à comprendre, mais cela fait plaisir d’aller dans la bonne direction", a souligné Ocon.

"Nous avons bien géré SQ1 et SQ2 en affichant une belle vitesse pour atteindre les séances suivantes. En revanche, nous n’avons clairement pas maximisé la SQ3. C’était compliqué et je n’ai pas véritablement pu faire un tour d’attaque", a toutefois déploré Gasly.

À l'inverse, Aston Martin peine de plus en plus à intégrer le Top 10. Samedi 29 juin, le Canadien Lance Stroll et le vétéran espagnol Fernando Alonso ne partiront qu'en 12e et 13e positions après avoir été devancés par la modeste Haas du Danois Kevin Magnussen (11e).

L'Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls), menacé de perdre son volant après des performances médiocres récemment, n'a réalisé que le 16e chrono, un résultat qui n'arrange pas ses affaires. Il devra impérativement faire mieux samedi 29 juin lors des qualifications pour le Grand Prix.

AFP/VNA/CVN