L'inflation dans la Zone euro en août à son plus bas niveau depuis trois ans

Le taux d'inflation annuel dans la Zone euro est tombé à 2,2% en août contre 2,6 % en juillet, atteignant son point le plus bas depuis juillet 2021, selon une estimation rapide publiée vendredi par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne (UE).

Selon Eurostat, le principal moteur de l'inflation reste le prix des services, qui a connu une croissance annuelle de 4,2% en août contre 4% en juillet.

Les prix des aliments, de l'alcool et du tabac ont enregistré un taux d'inflation annuel de 2,4%, légèrement supérieur aux 2,3% de juillet.

Les biens industriels non énergétiques ont quant à eux vu leur taux d'inflation diminuer, passant de 0,7% en juillet à 0,4% en août, tandis que les prix de l'énergie ont enregistré une croissance négative en août, en baisse de 3%, contre une hausse de 1,2% en juillet.

Parmi les États membres du bloc, la Belgique est le pays qui a enregistré le taux d'inflation annuel le plus élevé, à 4,5% contre 5,4% le mois précédent. L'Estonie et les Pays-Bas ont également vu des taux d'inflation élevés, avec 3,4% et 3,3%, respectivement.

À l'inverse, la Lituanie est le pays de l'UE qui a enregistré le taux d'inflation le plus faible, avec 0,7% contre 1,1% en juillet, suivie de la Lettonie, avec 0,9% contre 0,8% le mois précédent. L'Irlande, la Slovénie et la Finlande ont quant à elles enregistré des taux d'inflation de 1,1% contre 1,5%, 1,4% et 0,5% en juillet, respectivement.

Parmi les principales économies du bloc, le taux d'inflation de l'Allemagne s'est établi à 2% en août contre 2,6% le mois précédent, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France s'étant établi à 2,2% contre 2,7%, celui de l'Espagne à 2,4%, en baisse par rapport aux 2,9% de juillet.

