L'UE assouplit les critères d'émission zéro pour les voitures neuves en 2035

La Commission européenne a déclaré mardi 16 décembre qu'elle assouplirait les conditions de l'interdiction prévue pour 2035 concernant les voitures neuves diesel et à essence, modifiant l'objectif pour que les constructeurs automobiles réduisent les émissions à l'échappement de 90% et que les 10% restants soient compensés par l'utilisation d'acier pauvre en carbone fabriqué au sein de l'Union européenne (UE), ou bien des carburants de synthèse et des biocarburants.

>> Paris a réduit d'un quart ses émissions de gaz à effet de serre en dix ans

>> Les émissions mondiales de CO 2 atteindront un niveau record en 2025

>> Baisse des émissions de gaz à effet de serre de 35% en 12 ans, selon Airparif

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le cadre du "paquet automobile" proposé par la Commission, les constructeurs automobiles pourraient encore vendre certains véhicules non entièrement électriques après 2035, tels que les hybrides rechargeables, les prolongateurs d'autonomie et les hybrides légers, aux côtés de modèles entièrement électriques et à hydrogène.

Cet assouplissement marquerait un changement par rapport aux règles du bloc adoptées en 2023, qui fixaient un objectif de réduction de 100% des émissions de carbone pour les nouvelles voitures et camionnettes à partir de 2035.

Selon la Commission, les constructeurs automobiles pourront bénéficier de "super crédits" avant 2035 pour les petits véhicules électriques abordables fabriqués dans l'Union européenne. Cette décision vise à accélérer le déploiement d'un plus grand nombre de petits modèles de véhicules électriques.

Concernant les objectifs de 2030 pour les voitures et les camionnettes, la Commission a introduit une flexibilité supplémentaire en autorisant "les opérations bancaires et les emprunts" sur la période 2030-2032. Elle propose également d'abaisser l'objectif de réduction des émissions de carbone pour les fourgonnettes d'ici 2030 de 50 à 40%, citant une adoption structurellement plus lente des véhicules électriques dans ce segment.

La Commission a également proposé de modifier les normes d'émissions de carbone pour les véhicules lourds afin de faciliter la réalisation des objectifs de 2030 et annoncé qu'elle fixera des objectifs au niveau des États membres pour les flottes d'entreprises afin d'accélérer l'adoption de véhicules à émissions nulles ou faibles.

Xinhua/VNA/CVN