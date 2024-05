ONU

Le Conseil de sécurité adopte une résolution sur la protection du personnel humanitaire

Le Conseil de sécurité des Nations unies a fermement condamné vendredi 24 mai la multiplication des attaques contre les travailleurs humanitaires et le personnel de l'ONU, exhortant toutes les parties à un conflit à garantir leur sécurité et leur accès.

En adoptant la résolution 2730 (2024) par 14 voix pour et une abstention (Russie), le Conseil de sécurité a également dénoncé la désinformation, la manipulation de l'information et l'incitation à la violence contre le personnel humanitaire et onusien.

La résolution exige que toutes les parties à un conflit armé s'acquittent pleinement des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire, notamment leurs obligations liées au respect et à la protection du personnel humanitaire, du personnel des Nations unies et du personnel associé.

La résolution condamne fermement les attaques et toutes les formes de violence, y compris la violence sexuelle et sexiste, les menaces et l'intimidation, à l'encontre du personnel humanitaire, du personnel des Nations unies et du personnel associé, ainsi que de leurs locaux et de leurs biens.

Elle exhorte en particulier les parties à un conflit armé à respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans la conduite des hostilités et à s'abstenir d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de rendre inutilisables les biens indispensables à la survie de la population civile.

Le Conseil, composé de 15 membres, a appelé toutes les parties à un conflit armé à "mettre fin immédiatement et définitivement" à toute utilisation aveugle d'engins explosifs en violation du droit international humanitaire et à atténuer efficacement ces dangers, notamment en les éliminant.

